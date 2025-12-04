Esto debe saber si cumple la edad de pensión, pero pierde el empleo antes de alcanzar las semanas

La edad de pensión en Colombia es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres, según el régimen actual (Ley 100 de 1993). En la reforma pensiona del gobierno de Gustavo Petro, que fue suspendida por la Corte Constitucional, la edad de pensión se mantiene.

En el caso de la pensión vejez, adicionalmente se deben haber cotizado 1.300 semanas (aproximadamente 26 años) en el caso de Colpensiones. Para los fondos privados, el requisito es de al menos 1.150 semanas (o capital suficiente para una pensión del 110% del salario mínimo).

Si una persona cumple la edad, pero no las semanas de cotización exigidas en cada régimen, ya sea por interrupciones como despido, informalidad o desempleo prolongado, se pierde el derecho a la pensión por vejez. Como alternativa, se puede seguir aportando como independiente hasta completar las semanas. Es importante continuar las cotizaciones no solo para alcanzar la pensión, sino para ampararse ante contingencias de invalidez y muerte.

Si el afiliado manifiesta que no puede continuar con la cotización, puede solicitar una indemnización sustitutiva (Colpensiones) o la devolución de saldos (fondos privados).

Indemnización sustitutiva

De acuerdo con Colpensiones, es la devolución de dinero de los aportes realizados a pensión, que se otorga a afiliados que no alcanzaron a cotizar el mínimo de semanas y no puede seguir cotizando.

Lea más: Si la Reforma Pensional se cae en la Corte: ¿Qué pasará con los cambios de Colpensiones?

A través de este trámite la persona puede reclamar los aportes realizados durante su vida laboral, en lugar de pensión. Otras opciones que ofrece el Régimen de Prima Media administrada por Colpensiones son:

Pensión familiar: los cónyuges o compañeros permanentes puden sumar semanas para acceder al reconocimiento y compartir la prestación económica.

los cónyuges o compañeros permanentes puden sumar semanas para acceder al reconocimiento y compartir la prestación económica. BEPS: los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones es una alternativa de ahorro voluntario que se convierte en ingreso bimensual de por vida.

Desde Colpensiones aclararon que, las personas que realizaron aportes a pensión y no cumplieron con los requisitos para pensionarse, pueden solicitar el traslado de sus aportes de pensión (indemnización sustitutiva) a BEPS y recibir sobre el valor trasladado el subsidio que otorga el Gobierno.

Paso a paso para solicitar la indemnización en Colpensiones:

Asistir al punto de atención más cercano de Colpensiones Solicitar los formatos correspondientes para la indemnización sustitutiva, como el “Formato solicitud de prestaciones económicas” y el “Formato información EPS”. Anezar la declaración donde manifiestas tu imposibilidad de seguir cotizando y que no tienes la capacidad económica para hacerlo. Preparar una copia de tu documento de identidad y, en el caso de que aplique, la copia del registro civil de defunción del afiliado o la declaración de no pensión. Presentar todos los formularios y documentos en el punto de atención para que la entidad pueda procesar tu solicitud.

Devolución de saldos

Es un pago único al llegar a la edad de pensión, pero no completar los demás requisitos de cotización. El fondo privado entrega el total de sus ahorros, que incluye los aportes obligatorios y voluntarios, así como el bono pensional en caso de aplicar. En este caso, el valor puede mayor debido a los rendimientos generados por el afiliado.

La devolución de saldos está disponible para la pensión por vejez, invalidez y fallecimiento.

¿Cómo solicitar la Devolución de saldos en 2025?

El primer paso es verificar que cumple con los requisitos para solicitar la devolución de saldos. Luego, diligenciar el formulario de solicitud en la web del fondo o en una oficina, adjuntando documentos como tu documento de identidad y una certificación bancaria. En algunos casos podrá necesitar una certificación de saldo del fondo y, en algunos casos, la historia laboral.