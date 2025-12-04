El Ceder en Manizales le da un regalo lleno de arte e inclusión a la ciudad

Manizales

Esta institución que gestiona la integración social de personas con diferentes tipos de discapacidades o situaciones especiales, le obsequió a la ciudad significativo mural.

Esta iniciativa coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un regalo invaluable para la comunidad, donde se narran detalles del origen de Manizales.

“Es un trabajo que se viene haciendo con varios aliados estratégicos, entre ellos el maestro Memo Vallejo, Luis Guillermo Vallejo, que es el artífice de esta obra donde se plasmó todo nuestro nacimiento y crecimiento de la ciudad de Manizales, desde las piedras de Maní, la flora y la fauna de Manizales, nuestras aguas y nuestros ríos”, destacó Adriana Arango Gómez, su directora ejecutiva.

Una obra con amor y dedicación

En la construcción de dicha obra, la energía creativa y el esfuerzo de sus estudiantes, personas con diversas discapacidades, fueron claves para transformar la visión histórica del maestro Luis Guillermo Vallejo, en una tangible y emotiva obra maestra.

Un imponente mosaico se ubica en la sede del Ceder en la ciudad de Manizales, que está a la vista del público, esta es una creación colectiva que se erige como un poderoso símbolo de la integración, el talento y la valiosa contribución de la población que estudia en el CEDER.

“Queríamos regalarle esto a la ciudad que se vuelva un sitio turístico para que conozcan esta obra maestra que es en forma de mosaico, donde los artistas principales fueron la población con discapacidad que trabaja y estudia en el sector”, dijo la directora del CEDER.

Conmemoración con sentido social

La inauguración de este mural en mosaico se perfila como uno de los actos más emotivos y significativos de la jornada dedicada a la discapacidad en Manizales. Es un evento que entrelaza magistralmente el arte, la rica historia local y la vital celebración de las capacidades diversas.

“Nos sentimos muy orgullosos de ese regalo que le vamos a dar a la ciudad porque es un trabajo intergeneracionalidad donde le apostamos a la inteligencia cristalizada en las personas mayores y todo el trabajo de la inteligencia líquida de la gente joven”, explicó Adriana Arango.

Según lo manifestado por la directora, el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad conmemorado por la ONU, fue la inspiración para este significativo gesto. “Queríamos regalarle esto a la ciudad para que se vuelva un sitio turístico, para que conozcan esta obra maestra que es en forma de mosaico,” expresó.

El mural en mosaico es una obra de exterior, ubicada en la sede de CEDER en la Carrera 18 número 72-61. Está elaborado íntegramente en baldosa y ha sido realizado a mano.