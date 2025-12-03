Gobernación de Caldas logra acuerdos con Nueva EPS para garantizar atención de usuarios

Manizales

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, destacó que reconocen los graves problemas en la prestación de servicios de salud y la estrategia de inversión en infraestructura hospitalaria persigue dos objetivos claves, uno de ellos dignificar el trabajo del personal de salud y segundo, mejorar la atención al usuario para que los ciudadanos, al acceder al sistema de salud, encuentren instalaciones dignas, adecuadas y con alta tecnología.

“A través de la Dirección Territorial de Salud, hemos realizado ingentes esfuerzos durante todo este año para evitar el cierre de instituciones”, indicó el Gobernador.

Insistió en que constantemente buscan encuentros con los representantes de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y que a través de la Directora Territorial de Salud de Caldas, se consiguió en Bogotá, con la Nueva EPS, la obtención de recursos para la reapertura de servicios en Manizales y en el departamento de Caldas, lo cual es fundamental.

Recursos obtenidos

EPS San Félix Dorada: $4.500 millones.

Río Sucio: $2.500 millones.

Santa Sofía: $3.000 millones (girados el 3 de diciembre) y $3.300 millones (la próxima semana).

“Hoy se reanudan las conversaciones con la Integral y la clínica psiquiátrica. Estamos a la expectativa y luchando por la sostenibilidad de los hospitales del departamento para que no cierren”, dijo el gobernador caldense.