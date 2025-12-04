Desde Quindío acudirán a la OMS por crisis hospitalaria derivada del no pago de las EPS

Armenia

El gerente de la Contraloría General de la República gerencia Quindío Héctor Alberto Marín anunció el respaldo a la solicitud de desacato de la acción popular que presentará la gobernación del Quindío porque las EPS no se comprometen a pagar las deudas con clínica y hospitales

El gerente de la Contraloría además indicó que desde el comité de moralización realizará un informe denuncia dirigido a Gina Tambini Gómez, la representante para Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que tome cartas en el asunto.

Y agregó “desde hoy mismo empezamos las acciones judiciales y los informes a nivel internacional, informes, denuncias para que se le pueda pagar a la red prestadora de salud en el departamento del Quindío”

El gerente de la Contraloría en el Quindío en diálogo con Caracol Radio indicó “realizamos comisión Regional de Moralización del departamento del Quindío, en seguimiento y acompañamiento a la gobernación del Quindío, a las IPS privadas y públicas que realizaron una acción de medida cautelar, una acción judicial contra las EPS intervenidas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la superintendencia.

Como medida provisional, el despacho de conocimiento ordenó a las entidades a quien se dirige ese esta acción judicial en su calidad de demandantes que deben, primero, adelantar las gestiones correspondientes para pagar efectivamente inmediatamente la cartera vencida a las clínicas y hospitales privadas y públicas en el departamento.

Segundo, garantizar el flujo oportuno y completo de los giros directos a la red prestadora de salud del departamento por las facturas radicadas principalmente ante las EPS intervenidas.

Y tercero, adelantar todas las gestiones que correspondan para hacer efectivo el pago oportuno y completo a los gestores farmacéuticos y proveedores de servicio de salud del departamento del Ministerio, así falló la acción que fue ratificada por el tribunal.

Hoy no se presentó ni el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud y tampoco Superintendencia y ADRES. Estuvieron presentes nueva EPS, Sanitas, SOS y Asmetsalud. Pero no se llegó a un acuerdo.

Tres acciones pendientes

Primero, desde hoy iniciar el desacato contra los accionados.

Segundo, realizaremos la acción judicial sobre fraude a resolución judicial contra los accionados

Tercero: la comisión regional de moralización realizará un informe denuncia dirigido a Gina Tambini Gómez, la representante para Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.

Contexto:

El gerente de la Contraloría puntualizó “Hay que informarle a todos los quindianos que este es un trabajo que viene realizando la Comisión Regional de Moralización desde el año pasado. Tuvimos hace 1 año la oportunidad de que se pagaran las deudas, pero hubo cambio de nuevo de interventor y de superintendente y nos llevaron hasta otro año más.

No queríamos ni tanto la comisión ni los entes gubernamentales porque hoy estuvieron también los alcaldes, secretarios de salud, gerentes de EPS, privadas y públicas e IPS, pero ese no era nuestro querer, una acción judicial. Nos han obligado. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del derecho a la vida en conexión a la salud. Llevamos 2 años entregando facturas o las EPS haciendo todo lo de rigor, según la circular 030 pero no hemos tenido eco.

Y señalo “desde hoy mismo empezamos las acciones judiciales y los informes a nivel internacional, informes, denuncias para que se le pueda pagar a la red prestadora de salud en el departamento del Quindío.