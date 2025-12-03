Gobernación del Quindío iniciará desacato a acción popular por no pago de EPS a hospitales

Armenia

Desde la gobernación del Quindío anuncian que presentarán incidente de desacato a la acción popular por crisis hospitalaria, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío decretó una medida cautelar para garantizar el flujo oportuno y completo de los giros a las IPS del departamento.

Así fue dado a conocer durante una nueva sesión del Comité de Moralización, donde dieron a conocer que la orden judicial, debía cumplirse a más tardar el pasado 30 de noviembre por parte del ministerio de Hacienda, el ministerio de Salud, la Supersalud, el ADRES y las EPS intervenidas, no ha sido acatada, situación que mantiene al sistema de salud del Quindío en alerta roja hospitalaria.

La secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento, Isabel Cristina Lezama Velásquez, explicó “luego de la sesión de la mesa de moralización regional del departamento del Quindío con la compañía de la contraloría de gerencia departamental, la procuraduría regional del Quindío, un delegado de la fiscalía de la auditoría general de la Nación.

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar ordenada dentro de la acción popular que promovió el departamento del Quindío en contra del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Supersalud la nueva EPS intervenida, SOE intervenida, ASMET Salud y Sanitas con el fin de que se adelanten las gestiones correspondientes para pagar efectiva inmediatamente la cartera vencida a las IPS en el departamento del Quindío.

El Quindío está en alerta roja hospitalaria

La funcionaria subrayo “esta situación que nos tiene en este momento en alerta roja hospitalaria. Quedó evidenciado dentro de la reunión que la población quindiana se ha visto vedada de acceder a los servicios de salud, que eso se originó precisamente de la cartera morosa que las entidades demandadas y vinculadas tienen con las IPS del Quindío y que esto ha derivado en un sin número de acciones de tutela en a la que se ven abocados todos los usuarios para reclamar sus derechos fundamentales.

La deuda de la a las IPS del departamento asciende a un billón 936 mil millones de pesos, donde hablamos con los agentes interventores de la nueva EPS de SOS, también estuvo siendo parte Sanitas y Asmet Salud de quienes no pudimos obtener ni una acción de coordinación ni el pago oportuno de los recursos.

Incidente de desacato

La funcionaria puntualizo “por disposición del señor gobernador del departamento del Quindío vamos a iniciar un incidente de desacato a través del cual esperamos que se impongan las sanciones correspondientes a los interventores y a los representantes legales de las carteras accionadas para efectos de que se cumpla la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo del Quindío en representación y en favor de los derechos fundamentales de toda la población quindiana.

Adicional a ello, también se compulsarán copias por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial por parte de todos los representantes legales de estos accionados y lo que buscamos es que en efecto se pongan el ojo en el departamento del Quindío y nos ayuden de manera efectiva con el pago y giro de los recursos para superar la crisis presupuestal que tiene en este momento en la alerta roja hospitalaria el sistema.