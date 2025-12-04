Liga Colombiana

Atlético Bucaramanga ATB
Tolima TOL

🔴 Bucaramanga vs. Tolima EN VIVO: siga ACÁ el partidazo en búsqueda de un finalista de Liga

El empate clasifica al conjunto Pijao a la definición por el título.

Partidazo por el Grupo B de los cuadrangulares de la Liga colombiana. Deportes Tolima llega con la ventaja de que un empate los clasificará a la final, pero Bucaramanga si gana, mantiene viva la ilusión de optar por disputar una nueva definición por el título.

El equipo de Ibagué, que tiene el punto invisible, llega a este juego en el primer lugar con 10 unidades, mientras que los leopardos son segundos con 7 puntos. Santa Fe y Fortaleza ya están fuera de contienda, por lo que este partido es clave y puede dejar al primer finalista.

Pero Bucaramanga saldrá con el apoyo de su hinchada y la convicción de hacer bien las cosas para estar cerca del triunfo. De los 12 partidos que jugó Tolima en calidad de local, solo perdió 3 y uno de esos fue en el Américo Montanini por el todos contra todos. Por su parte, el duelo de ida de los cuadrangulares, en Ibagué, acabó 0-0.

