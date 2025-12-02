Día de las velitas en Colombia: ¿cuándo es y por qué se celebra? Curiosidades, significado y más

En varios países existen celebraciones que en otros no son tan comunes, en ese caso, en Colombia existe una fecha especial en la que las luces y el calor se vuelven familiar: día de las velitas.

Esta fecha es especial y se celebra el 7 de diciembre de cada año. En este día se busca celebrar y conmemorar la víspera de la Inmaculada Virgen María y Jesucristo. Se supone que los católicos, ese día, honran la ocasión en que el Arcángel Gabriel le anunció a María que ella era la elegida y que sería la madre de Jesús.

Si bien se supone que es un día en el que se debería exaltar la existencia de estas dos figuras, la mayoría de los colombianos lo toman como un día para compartir con amigos y familia. Asimismo, este día tiene varias actividades por realizar, y también, está lleno de curiosidades y significados.

¿Qué significa el día de las velitas?

Más allá de ser un día más en el que se comparte con amigos, el significado del día de las velitas trasciende mucho más allá, llegando a ser católico y simbólico en algunos casos. En un aspecto religioso, se ve como una conmemoración hacia la virgen maría y Jesucristo.

Pero, por otro lado, alguna vez, este día significó la celebración de seres queridos que fallecían y se creía que pasaban a otro plano existencial, además, esos días son un momento de agradecimiento, especialmente en el ámbito familiar.

La celebración en algunas ciudades de Colombia

Si bine es un día que se comparte y celebra en toda la región, cada ciudad tiene su manera de hacerlo. Debido a ello, es difícil categorizar lo que hace y organiza un sitio. Siendo así, estas son algunas celebraciones en Colombia:

Quimbaya , Quindío: la comunidad celebra el Festival de las Velas y los Faroles. Cada persona y familia organizan concursos de velas y faroles. Además, el pueblo indígena Quimbaya de Colombia cree en la Pantera Navideña.

la comunidad celebra el Festival de las Velas y los Faroles. Cada persona y familia organizan concursos de velas y faroles. Además, el pueblo indígena Quimbaya de Colombia cree en la Pantera Navideña. Bogotá: durante la noche, las familias organizan actividades juntas, con villancicos u otro tipo de canciones. Los centros comerciales, tiendas, museos y otros lugares públicos amplían su horario para apoyar las celebraciones con los famosos alumbrados.

durante la noche, las familias organizan actividades juntas, con villancicos u otro tipo de canciones. Los centros comerciales, tiendas, museos y otros lugares públicos amplían su horario para apoyar las celebraciones con los famosos alumbrados. Caribe colombiano: la gente enciende velas y faroles durante la madrugada del 8 de diciembre. Muchos católicos se despiertan antes del amanecer para encender velas con sus familias, y algunos se quedan despiertos toda la noche para encenderlas y celebrar.

la gente enciende velas y faroles durante la madrugada del 8 de diciembre. Muchos católicos se despiertan antes del amanecer para encender velas con sus familias, y algunos se quedan despiertos toda la noche para encenderlas y celebrar. Región Paisa: muchos de los habitantes de la región Paisa tienen sus propias costumbres y maneras de compartir en familia en los barrios y demás.

Pedir deseos el día de las velitas

El día de las velitas no solo reúne familias en fechas decembrinas, también se cree popularmente que se puede pedir un dese a una de las velas que la persona posea. Además, mayores, adultos, jóvenes y más, usan las velas para agradecer por todo lo bueno que se ha recibido a lo largo del año.

