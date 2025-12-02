Colombia puede ser blanco de ataques terrestres por la producción de cocaína: Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que la posibilidad de que se realicen ataques contra países o actores involucrados en el envío de cocaína y fentanilo al país norteamericano no aplica solo a Venezuela, y en esa medida, Colombia puede ser blanco de ataques terrestres pues, según él, hay plantas de fabricación de cocaína.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, y luego nos venden esa cocaína. Lo apreciamos mucho. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, dijo el mandatario estadounidense.

Por otro lado, Trump insiste en que estos países “envían asesinos, a narcotraficantes y a gente que no queremos” a EE. UU. y así, “vacían sus cárceles”.

Previamente, a finales de octubre, Trump hizo declaraciones similares, afirmando que, tanto Colombia como México, están “gobernados por cárteles de la droga”.

Desde entonces, el mandatario afirmó que el siguiente paso sería realizar intervenciones por tierra; algo que, por ahora, no ha sucedido, pese a las crecientes tensiones en el Caribe por el despliegue militar en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Esto ocurrió horas antes de la inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro en la “Lista Clinton”.

Seguirán los bombardeos contra “narcolanchas” en el Caribe

Al lado de Trump estaba el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien, por su parte, aseguró que los bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Caribe apenas comenzaron, en referencia a la veintena de ataques registrados en aguas internacionales cercanas a Venezuela desde inicios de septiembre, por los que hay más de 80 “narcoterroristas” muertos según Washington.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth durante la reunión de gabinete en la que se también se pronunció Trump.

“Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

Cabe mencionar que estos ataques también se han presentado en aguas del Pacífico cercanas a Colombia. Al respecto de estos bombardeos el presidente Petro ha manifestado su rechazo, así como también lo hizo por el cierre del espacio aéreo venezolano que pidió Trump en las últimas horas.

En adición, esto se produce en medio de la controversia por un segundo ataque contra una “narcolancha” para rematar a dos sobrevivientes el 2 de septiembre. En su momento, Trump anunció que 11 presuntos “narcoterroristas” murieron en “un ataque”.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra, y responsabilizan al almirante Frank Bradley, quien supervisó la operación, al que respaldan.

Hegseth sostuvo que “vio ese primer ataque” pero “no se quedó” en el intervalo en el que se decidió el segundo ataque debido a otra reunión. Afirma que “no vio sobrevivientes”.

Bombardeos posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.