Tractocamión con material de Indumil quedo en medio de la autopista norte

Imagen del Tractocamión que llevaba material militar de INDUMIL y que quedó varado en la Autopista Norte.

Bogotá

Durante la noche del martes 2 de diciembre un tractocamión que transportaba cerca de 30 toneladas de un insumo militar conocido como ANFO quedo varado en medio de la autopista norte con calle 233 en sentido Chía - Bogotá.

Según la información preliminar, el peso de los elementos que llevaba el vehículo hizo que la plataforma de carga se partiera en dos dejando el carro en uno de los costados mientras que los otros vehículos de la caravana esperaban más adelante.

Las unidades de tránsito y de la concesión de la autopista Norte trabajan para retirar el vehículo lomas pronto posible, mientras tanto se recomienda a los conductores tomar vías alternas, como la carrera séptima, mientras avanzan los trabajos.