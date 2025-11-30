Congreso de Infraestructura en Cartagena: proyectos 4G han inyectado a la economía $65.6 billones

Con inversiones totales por $65,6 billones en CAPEX y una ejecución del 92,38 % hoy son evidentes los avances del programa de concesiones 4G. De los 30 proyectos, 16 se encuentran en etapa de operación y mantenimiento, mientras 10 avanzan en su proceso constructivo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El más reciente en entrar en fase de operación y mantenimiento fue la Autopista al Río Magdalena 2, que une el noroccidente con el centro, los Santanderes y la costa Atlántica.

De los 10 proyectos que están en fase de construcción cinco tienen un avance superior al 90%, ellos son Autopista al Mar 2 con el 99,33%, Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó con el 98,15%, Pacífico 1 con el 96,97%, Antioquia – Bolívar con el 94,39% y Villavicencio – Yopal con el 94,04%.

Por su parte, Accesos Norte a Bogotá registra un avance del 89,08%, Santana - Mocoa-Neiva con el 83,90%, Tercer Carril Bogotá – Girardot con el 82,07%, Popayán – Santander de Quilichao con el 44,50% y la Malla Vila del Meta 19,60%.

En cuanto a la inversión de estos proyectos el valor en CAPEX, a precios de Diciembre de 2024, es de $65.6 billones de pesos; mientras que el valor en OPEX, a precios de Diciembre de 2024, esde $66.6 billones de pesos.

“Son alrededor de 5.052 km de vías concesionadas que benefician a 19 departamentos en el territorio nacional y han generado más de 30.000 empleos. Hemos puesto en un lugar de privilegio la inclusión social y el desarrollo productivo territorial, buscando que estos proyectos se constituyan en una oportunidad de equidad para las poblaciones adyacentes a los corredores viales”, explicó Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI. Porcentaje de avance que registraban estos proyectos al inicio del gobierno

Respecto al avance de los proyectos de Cuarta Generación (4G), al inicio de este gobierno alcanzaban un promedio en la ejecución del 73%, mientras que a la fecha se tiene un avance promedio en la ejecución del 92.3%.

Se destaca el avance de proyectos como Autopista Conexión Norte, Autopista al Río Magdalena

2, Autopista Conexión Pacífico 3, Pamplona - Cúcuta, IP - Cambao Manizales, IP - GICA y Transversal del Sisga, que lograron culminar su fase de construcción e iniciar la etapa de operación y mantenimiento en lo corrido de este gobierno. Sumado a esto, la entrega de Unidades Funcionales de gran relevancia para mejorar las condiciones de operación en proyectos como IP Ampliación a Tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot, Autopista al Mar 2 y Santana - Mocoa - Neiva.

Proyectos 5G

Son 1.012 km de vías concesionadas en los seis proyectos 5G, con inversiones totales por $15,21 billones y una ejecución del 20,66%, se destacan los avances de este programa.

Es de señalar que, en lo corrido de este gobierno se inició la fase de construcción de los 4 proyectos correspondientes a: Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Corredor Accesos Cali y Palmira, Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Corredor Buenaventura - Loboguerrero - Buga, Troncal del Magdalena 1 “Puerto Salgar - Barrancabermeja” y Troncal del Magdalena 2 “Sabana de Torres - Curumaní”.

Actualmente, la Agencia está en espera de que se cumplan los requisitos previos o condiciones precedentes de los proyectos Accesos Norte a Bogotá Fase II y Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur (ALO Sur) para iniciar la fase de construcción, principalmente asociados a la obtención de licencias ambientales y no objeción de estudios y diseños.