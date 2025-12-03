Seguimiento en tiempo real a hurto de una organeta en iglesia de Itagüí

Medellín

El hurto fue detectado por operadores del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín, quienes observaron a un hombre saliendo del templo con la organeta. De inmediato iniciaron el seguimiento a través de la red de videovigilancia.

Las imágenes permitieron trazar el recorrido del sujeto en tiempo real. Tras abandonar la parroquia, abordó un taxi hacia el centro de Medellín, donde ingresó a un complejo comercial de tecnología e intentó vender el instrumento sin éxito. Posteriormente, se dirigió a un inquilinato cercano. Con esta información, las patrullas fueron enviadas al sitio exacto donde el presunto responsable intentó ocultarse.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, confirmó que la organeta ya fue devuelta a la parroquia.

En lo corrido del año, cerca de 1.200 personas han sido capturadas por el delito de hurto en el Área Metropolitana.