Medellín refuerza plan antirruido en establecimientos nocturnos

Medellín

La Alcaldía de Medellín habilitó una nueva convocatoria para el programa de acompañamiento en control de ruido, una iniciativa técnica diseñada para promover el entretenimiento nocturno responsable y sostenible. El proyecto busca que los propietarios y administradores de establecimientos comerciales adopten mejores prácticas acústicas, integrando herramientas pedagógicas que permitan identificar y mitigar los impactos sonoros en sus entornos.

A través de este proceso, los comerciantes reciben asesoría especializada para fortalecer el autodiagnóstico y la toma de decisiones informadas sobre insonorización. El objetivo principal es reducir las quejas ciudadanas y las sanciones administrativas, fomentando una convivencia armoniosa entre los negocios de esparcimiento y los residentes de las comunidades aledañas.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez, destacó que el acompañamiento incluye asesoría en el diseño de espacios y la entrega de decibelímetros para facilitar el autocontrol de los niveles de ruido. Según el funcionario, esta estrategia busca acercar a bares, discotecas y centros de eventos a la administración para abordar la contaminación auditiva como un problema de salud pública y de calidad de vida urbana.

Desde su lanzamiento en el segundo semestre de 2024, más de 100 establecimientos han adoptado medidas de mitigación sonora bajo este esquema. Estos esfuerzos se complementan con la gestión de la Cuadrilla Antirruido, que durante el primer trimestre de 2026 ejecutó 146 intervenciones en la ciudad, incluyendo mediciones técnicas, brigadas interinstitucionales y jornadas de sensibilización pedagógica con el sector comercial.