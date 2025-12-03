Salinas del Rey hace historia: primera playa de América con Bandera Azul

Salinas del Rey se convirtió oficialmente en la primera playa de América en izar la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica un kilómetro de frente costero, con 360 metros habilitados para bañistas y deportistas, y garantiza la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad, y la protección del ecosistema de este territorio rural ubicado en Juan de Acosta.

“Este es el resultado de una visión de largo plazo”: gobernador Verano

Durante la ceremonia, el gobernador Eduardo Verano destacó que este logro refleja años de trabajo articulado en infraestructura, ordenamiento costero y fortalecimiento comunitario.

“Debemos dimensionar lo que significa, a nivel internacional, ser la primera playa deportiva del mundo en obtener la Bandera Azul. Existen playas certificadas por sus atributos turísticos o paisajísticos, pero lo nuestro es distinto: somos el primer centro deportivo con este distintivo en el mundo y, por supuesto, en Latinoamérica. Es un orgullo recibir este reconocimiento global. Cuando las personas consulten los mapas turísticos internacionales y busquen lugares para practicar deportes específicos o disfrutar experiencias únicas, Salinas del Rey aparecerá con la garantía de la Bandera Azul, que indica exactamente qué pueden encontrar aquí. Ahora el reto es seguir construyendo. No hay milagros ni soluciones mágicas: debemos continuar invirtiendo, trabajando con orden y fortaleciendo la alianza con el sector privado y con todos los que han hecho posible este logro. Hoy damos un paso gigante, y seguiremos avanzando”, explicó el gobernador.

Un impulso al turismo sostenible del departamento

El subsecretario de Turismo del Atlántico, Jaime Alfaro, aseguró que este hito motiva a seguir trabajando con el sector privado y los operadores turísticos para conservar la riqueza natural del departamento y consolidarlo como un destino de talla internacional.

“Hoy celebramos que Salinas del Rey se convierte en la primera playa de todas las Américas con vocación deportiva en recibir la Bandera Azul. Este distintivo, que hoy ondea detrás de nosotros, demuestra que cumplimos con los más altos estándares internacionales y nos proyecta como un destino capaz de atraer turistas conscientes, sostenibles y de alto gasto, que entienden el valor de estos procesos ambientales. Invitamos a todos a conocer, recorrer y vivir el Atlántico: más de 12 playas con vocación turística y ahora una playa azul deportiva que nos confirma que aquí hay opciones para todos. Queremos que vengan, disfruten y se enamoren del Atlántico”, dijo.

Un modelo que puede replicarse

Con Salinas del Rey como referente internacional, el Atlántico abre camino para que otras playas del corredor costero, entre ellas Punta Astilleros y Piojó, comiencen su preparación para integrar este modelo de excelencia ambiental que promueve turismo responsable, conservación y desarrollo local.