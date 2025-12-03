La Fiscalía pide que Nicolás Petro sea enviado a una cárcel en Barranquilla: esta es la razón

La solicitud de la delegada de la Fiscalía en la audiencia, Lucy Laborde, se hace con el fin de garantizar la comparecencia de Nicolás Petro a las audiencias correspondientes con este caso, por lo que la Fiscal también indicó que una medida en detención domiciliaria no será posible porque no se cumplen las condiciones para ello.

La Fiscal Lucy Laborde reiteró en sus argumentos que Nicolás Petro podría obstruir con la investigación, además de la influencia que mantiene.

Señalamientos

En medio de la audiencia, la Fiscal Lucy Laborde relató cómo Nicolás Petro habría incurrido en el delito de falsedad en documento público debido a que habría presentado un certificado laboral en una empresa, en la cual, al parecer, no habría trabajado.

Mientras tanto, la Fiscal reveló que la persona que habría consultado el proceso de Nicolás Petro en el SPOA sería un miembro de la Policía Nacional. Según Laborde esto sería para extraer información reservada del proceso.

El empresario Euclides Torres volvió a ser mencionado durante la audiencia, pero esta vez por unos mensajes entre Nicolás Petro y Day Vásquez, en donde Day le advertía que no debía asistir a una reunión con Torres.

Continúa la audiencia

La audiencia continuará el próximo lunes, 15 de diciembre a las 8:00 de la mañana en donde hará intervendrá el Ministerio Público y luego el jueves, 18 de diciembre en donde intervendrá la defensa de Nicolás Petro