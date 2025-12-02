Barranquilla incorpora cuatro CAI móviles para ampliar su capacidad de vigilancia

La Alcaldía de Barranquilla entregó cuatro nuevos CAI móviles para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Metropolitana y otros organismos de seguridad del distrito. Con esta adición, la ciudad completa 59 unidades en funcionamiento desde diciembre de 2024.

Uno de los cuatro vehículos será destinado a la Patrulla Púrpura, estrategia orientada a prevenir y atender violencias basadas en género. Los otros tres reforzarán el patrullaje y la vigilancia en distintos sectores de Barranquilla y su área metropolitana.

El alcalde Alejandro Char destacó la inversión que la ciudad viene realizando para mejorar los indicadores de seguridad. Según explicó, la Policía “estaba huérfana de capacidades”, por lo que el Distrito ha priorizado la dotación de equipos, vehículos y tecnologías para ampliar la presencia institucional en los barrios.

Los primeros 30 CAI móviles fueron entregados en diciembre de 2024 y en enero de 2025 se sumaron otros 25. La nueva flota, adquirida con recursos de la tasa de seguridad ciudadana que aportan barranquilleros y atlanticenses, también recibió apoyo financiero de la Gobernación del Atlántico.

Inversiones en materia de seguridad

Estos vehículos permiten reforzar la vigilancia por cuadrantes y mejorar los traslados por protección y de personas capturadas, garantizando condiciones adecuadas y el respeto de los derechos ciudadanos.

En 2024, Barranquilla destinó más de 80.000 millones de pesos a fortalecer a la Policía Metropolitana, con la entrega de 478 motocicletas, 70 camionetas, 600 radios, 50 portátiles, 500 computadores y la habilitación de los CAI La Paz, Santo Domingo, Santa María y Gran Malecón.

La Administración Distrital espera que los nuevos CAI contribuyan a mejorar los resultados operativos y de prevención, especialmente en la atención de violencias contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.