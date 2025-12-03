Oficial: Nueva salida en Millonarios, jugador se marchó para otro club del fútbol colombiano
A la fecha, han sido oficializadas las salidas de cuatro jugadores del equipo bogotano.
Millonarios continúa reestructurando su nómina para la temporada 2026. El equipo bogotano ha confirmado cuatro bajas del presente plantel, la más reciente dada a conocer este miércoles.
El club había oficializado las salidas de Ramiro Brochero, Bruno Savio y Cristian Cañozales, con quienes rescindió su contrato. A ellos se sumó Juan José Ramírez, quien se marcha cedido a préstamo a otro equipo del país.
Llaneros confirmó la contratación del volante antioqueño, quien llega cedido por un año. Ramírez tiene contrato con Millonarios hasta mediados de la temporada 2028.
“𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗥𝗮𝗺𝗶́𝗿𝗲𝘇 - 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂. Velocidad, instinto y gol. ¡La historia del “𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨” empieza hoy!“, anunció el club, junto a un video que repasa la trayectoria profesional del Chocolo.
Esta será la segunda experiencia de Ramírez en la primera división del fútbol colombiano. El antioqueño sigue sin poder consolidarse en el equipo capitalino, donde ya estuvo bajo las órdenes de Alberto Gamero, David González y Hernán Torres.
Entretanto, en la segunda división ya había militado en Orsomarso y Real Cartagena. Juan José Ramírez fue gran figura en el título del equipo vallecaucano, que finalmente no logró conseguir el ascenso a primera.
Todavía faltan por confirmarse más salidas y fichajes de jugadores. Por ahora, la única incorporación es la del volante creativo Carlos Darwin Quintero.