Docente fue asesinada tras quedar en medio de un ataque con arma de fuego en el norte de Bucaramanga

Una mujer de 30 años, identificada como Yurani Yessenia Cárdenas Sierra, perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho la tarde del domingo 30 de noviembre en el barrio Kennedy, sector Las Hamacas, al norte de Bucaramanga.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:10 p. m. frente al micromercado 'El Gran Vecino’, ubicado en la calle 26 con carrera 12. Según el reporte policial, Yurani, docente de profesión y residente del sector La Universidad, se encontraba en el lugar acompañada de su novio, identificado como Edinsson Muñoz, conocido con el alias de “El Enano”. Minutos antes del ataque, él habría abandonado el establecimiento.

De acuerdo con el relato entregado por la madre de la víctima, una persona conocida con el alias de “Coco” llegó al sitio aparentemente en busca de El Enano, con quien tendría diferencias previas. Al no encontrarlo, y en un acto que las autoridades califican como represalia por intolerancia, el agresor le disparó a la joven docente a la altura del pecho. Luego huyó con rumbo desconocido.

Habitantes del sector auxiliaron de inmediato a Yurani y la trasladaron al Hospital Local del Norte, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico en sala de reanimación, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades señalaron como posible móvil una situación de riña e intolerancia social. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó la inspección técnica al cadáver y la fijación del lugar de los hechos, mientras que la SIJIN realiza labores de verificación para identificar plenamente al agresor y establecer las circunstancias que desencadenaron el homicidio.

La víctima no registraba anotaciones judiciales. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía.