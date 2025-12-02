ACIEM prende alarmas: lanzó advertencia sobre el panorama energético en la región Caribe

Durante su intervención en el Foro Enercaribe 2025, el presidente nacional de ACIEM, Carlos Arturo Cárdenas, advirtió que la región Caribe atraviesa un momento crítico en materia energética. El dirigente explicó que el panorama “está en las tinieblas” debido a la ausencia de soluciones concretas, la falta de estrategias claras y un ambiente de creciente incertidumbre que afecta a todos los actores del sector.

“El panorama energético para la región Caribe está en las tinieblas. Todavía no hay soluciones concretas y cada vez la situación se endurece más. Faltan establecer estrategias concretas, no se identifican en el corto plazo. Por lo tanto, crea mayor zozobra e incertidumbre en todo el sector”.

Un escenario que exige respuestas urgentes

Para Cárdenas, la situación es “preocupante” y requiere atención prioritaria por parte del país. En su mensaje en Enercaribe 2025, insistió en superar la visión que enfrenta unas tecnologías contra otras y avanzar hacia una transición equilibrada que integre diferentes fuentes.

“Tenemos que pasar de satanizar algunas tecnologías y darle prioridad a otras. Este es un tema en conjunto donde hay que haber empatía en tecnología, llámese energía renovable, llámese carbón, llámese gas, llámese hasta las nuevas tecnologías emergentes como nuclear”.

El dirigente gremial remarcó que la solución no puede venir de una sola alternativa, sino de una combinación articulada:

“Entonces es eso, o sea, el tema está primero en armonizar la solución, que cada uno está tratando de tener una solución absoluta, y esto no es solución absoluta, esto es una solución en conjunto”.

Riesgos latentes y un llamado a la acción

Cárdenas alertó que, aunque las cifras oficiales no declaran una crisis, los signos de riesgo son evidentes y podrían derivar en problemas a corto plazo, especialmente en el Caribe, donde la situación es más aguda.

Su mensaje final para las autoridades desde Enercaribe 2025 fue claro: se necesita trabajar de manera unificada, pensar en soluciones integrales y priorizar la competitividad regional y nacional para evitar un deterioro mayor del sistema energético.