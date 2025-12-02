Capturan en Barranquilla al presunto asesino de la perrita “Princesa”

Hoy se desarrolló la audiencia de legalización de captura del presunto responsable de la muerte de “Princesa”, la perrita cuyo caso, ocurrido el pasado 28 de octubre, generó conmoción en la ciudad.

Gracias al aumento de penas contemplado en la ‘Ley Ángel’, las autoridades pudieron emitir la orden de captura, un paso que marca avances en la judicialización de hechos de maltrato animal.

El animalista y denunciante del caso, Guillermo Mendoza García, acompañó el procedimiento y expresó su satisfacción por el avance del proceso.

“Me siento feliz de que la ley Ángel está cobijando mucho a los animalitos y hacer justicia por ellos. Es lo que se necesita. Cualquier persona que maltrata a un animal, pues que se haga justicia“, agregó.

“Hoy fue una perrita, mañana puede ser un niño”

Durante la diligencia, Guillermo destacó la importancia de que las autoridades atiendan los llamados ciudadanos frente a posibles casos de crueldad.

“Y pues no solo animal, un niño, una persona, cualquier persona, tanto animales como personas, que se haga justicia, que la ley vea, que no hagan caso omiso al llamado de la comunidad, de las personas que de pronto la requieren, que sigamos así”, mencionó el líder defensor.

El animalista también recordó que a la perrita él mismo la llamó “Princesa”, debido a que no tenía nombre al momento del rescate.

“Hoy fue un perrito, pues yo la nombré princesa, porque en realidad no tenía nombrecito, yo la llamaba así. Hoy fue una perrita, mañana puede ser un niño, mañana puede ser un anciano, mañana puede ser otra persona“.

Llamado a la empatía y al respeto por los animales

Guillermo aseguró que la muerte de Princesa fue “injusta y dolorosa” y resaltó que este caso evidencia que las leyes de protección animal comienzan a aplicarse con mayor rigor en el país.

“Seamos más empáticos con los animales, que veamos los animales que son seres vivos, que ellos merecen respeto. Ellos son unos seres inofensivos, que no maltratemos los animales, que seamos unas personas más sociables con ellos“, agregó.

El animalista hizo un llamado final tanto a las autoridades como a la ciudadanía para fortalecer la protección de los animales, insistiendo en que muchos de ellos no cuentan con cómo defenderse ante situaciones de violencia. También agradeció los avances que ha permitido la Ley Ángel y pidió que las instituciones no ignoren las alertas de la comunidad.