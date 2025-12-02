Centro Comercial Cuarta Etapa refuerza seguridad tras intento de robo a joyería: llaman a la calma

Bucaramanga

El Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa se pronunció oficialmente luego del intento de hurto ocurrido el pasado sábado en la joyería Caracas, establecimiento que abrió sus puertas este año. Milena Porras Chávez, administradora del centro comercial, en diálogo con Caracol Radio, agradeció el apoyo de la comunidad y envió un mensaje de tranquilidad tanto a comerciantes como a visitantes.

“Lo primero es darles las gracias por la solidaridad y el apoyo. Queremos transmitir un parte de tranquilidad: estamos trabajando fuertemente en todos nuestros protocolos de seguridad”, afirmó, Milena Porras, quien recalcó que el centro comercial sigue operando con normalidad.

La administradora explicó que, aunque la información oficial sobre lo sucedido está en manos de las autoridades competentes, lo más importante es que ninguno de los empleados de la joyería ni del centro comercial resultó afectado. Destacó además la respuesta oportuna tanto de la seguridad privada del lugar, como de la rápida reacción del Policía Nacional.

Lea también: La Policía sabía que una banda delincuencial iba a actuar el sábado en Bucaramanga

Sobre la joyería Caracas, Porras indicó que el establecimiento abrió sus puertas este mismo año y cuenta con un sistema de seguridad sólido que contribuyó a evitar que el hecho delictivo se concretara.

“Tenemos que salir con la frente en alto, hacer lo que más nos gusta que es atender a la gente, sin miedo. Arrancar nuestra temporada decembrina”, declaró.

Podría interesarle: ¿Quién era Fredy Leal? El intendente que murió mientras frustraba robo a una joyería en Bucaramanga

La administradora también envió un mensaje directo a los comerciantes, quienes podrían sentir preocupación por el impacto del intento de hurto: “Aquí estamos para respaldarlos y garantizar que todo salga excelente”.

El centro comercial reiteró su compromiso con fortalecer los protocolos de prevención y seguridad, y aseguró que seguirá trabajando de la mano con las autoridades para brindar un entorno seguro a los visitantes.