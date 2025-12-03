El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara se renueva con nuevos espacios para todos sus visitantes

Hacienda Santa Bárbara, es uno de los lugares más relevantes de Bogotá. Ubicado al norte de la ciudad, es uno de los sitios con más cercanía, opciones de diversión y espacios para todos los ciudadanos.

Lea también: Las 5 mejores ciudades para ver alumbrados en Colombia, según la IA: ¿Dónde y cómo verlos?

En diciembre, suele ser uno de los puntos de visita de todos aquellos quienes disfrutan hacer los recorridos de los alumbrados. Hacienda Santa Bárbara es de los primeros que encienden su iluminación y de lo más llamativos.

En la actualidad, están celebrando sus nuevos espacios disponibles para toda la comunidad y sus visitantes.

En 6AM de Caracol Radio estuvo Amparito Castilla, gerente general de Hacienda Santa Bárbara, quien detalló cuáles son esas novedades y lo que viene para este lugar tan especial.

“Hemos podido darle un cambio al esquema de Hacienda Santa Bárbara y hemos podido salirnos un poco del formato de Centro Comercial porque consideramos que la experiencia es la base de la convocatoria de nuestros visitantes”.

Las novedades de Hacienda Santa Bárbara:

Encaminados a mejorar las experiencias de cada una de las personas que llegan al centro comercial, se han hecho mejoras en:

Diversión

Espacio para compartir con la familia

Cine

Gastronomía

Próximamente bolos y los juegos de niños y jóvenes.

Para los amantes del café hay una plaza dedicada a esta bebida, se puede encontrar Oma, Juan Valdez, Café Moreno, entre otros. Recientemente también cuentan con el nuevo espacio de Lumina Distrito Cultural y Gastronómico que es una experiencia de Cine Colombia.

Le puede interesar: Cine Colombia inaugura Lumina con el estreno exclusivo de cuatro títulos de Cineco Alternativo

“Ha rebasado todas las expectativas de lo que queríamos, ahora estamos en una adaptación y modernización de este nuevo espacio”, indicó la Gerente general de Hacienda Santa Bárbara.

Inteligencia artificial:

Hacienda Santa Bárbara es líder en inteligencia artificial, se han hecho alianzas con ciudades como Madrid, España, con quien se ha podido entender qué se necesita para mejorar en seguridad con la IA.

Más información: Alcaldía de Bogotá expidió decreto para regular el uso de la pólvora durante la época navideña

“Ya están instaladas las cámaras, tenemos una cantidad de información de la Policía Nacional a cerca de personas no deseables que han tenido problemas en otros centros comerciales, tenemos información de menores no acompañados, entre otras cosas”, explica Castilla.