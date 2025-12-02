“Para Cali”: la nueva canción oficial de la Feria de Cali 2025, del maestro Marino Luis

Composición del maestro Marino Luis y su Orquesta, seleccionada como la canción oficial de la versión número 68, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre.

El tema fue elegido durante la primera edición del Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa, organizado por la Secretaría de Cultura de Cali en alianza con Bavaria y Detonante, una apuesta que busca recuperar las tradiciones de la ciudad desde su patrimonio musical y fortalecer el ecosistema salsero.

Una obra hecha para la Sucursal del Cielo

“Para Cali” fue producida bajo el sello Cuaryen y reúne la composición, arreglos y dirección de Marino Luis, quien convocó a reconocidas voces de la salsa para dar vida a esta obra. Entre ellas:

Andrés Viafara

Beto Kalé

Harold Saa

Willy García

Dosac

Jimmy Saa

Y Eddy Saa

Intérpretes que aportaron su sello para convertir la canción en un homenaje colectivo a la ciudad. Para el maestro Marino Luis, este reconocimiento marca un momento especial en su carrera.

“Estoy muy contento de que el jurado haya escogido esta canción que hice con cariño para la ciudad. Es un orgullo enorme pertenecer a la historia de la Feria de Cali en su versión número 68”, expresó.

Una apuesta por recuperar la identidad salsera

La secretaria de Cultura, Leydi Higidio, destacó que: “Este proceso contribuye a recuperar la identidad y el orgullo salsero, fortalecer el ecosistema musical, visibilizar nuevas propuestas y proyectar a Cali como la capital mundial de la salsa”, explicó.

El estilo del maestro

Nacido en Buenaventura y formado en el Conservatorio de Bellas Artes de Cali, Marino Luis es reconocido por su trayectoria como cantante, compositor, arreglista y productor musical.

Su nueva creación surgió como él mismo relata de un coro espontáneo, “con el swing y el tumbao del bailador salsero”, que luego se transformó en una obra completa y lista para convertirse en himno de feria.

Marino Luis, cantante y compositor. Ampliar

“Para Cali” exalta la esencia de la Sucursal del Cielo: su gente, su alegría, su belleza y su rol histórico en el mundo de la salsa.

También incluye guiños a los éxitos que han marcado generaciones, conectando la tradición con el presente.

Este nuevo tema acompañará una feria que contará con más de 50 eventos para el disfrute de locales y visitantes, consolidando a Cali como el epicentro mundial de la salsa durante diciembre.