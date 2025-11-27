“Más que luces nos deja sombras”: fuertes críticas al contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga

Bucaramanga

Veedores encendieron las alarmas sobre el contrato del alumbrado navideño de Bucaramanga, firmado el pasado 20 de octubre, al asegurar que la ciudad habría pagado 700 millones de pesos de más por una “triangulación innecesaria” en la adjudicación del proyecto.

Según Rodrigo Fernández, ingeniero civil y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, aseguró que la Alcaldía de Bucaramanga decidió contratar la instalación del alumbrado a través de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta (EAPSA), un municipio del área metropolitana de Medellín, que según Fernández es “más reconocida por sus buñuelos que por su experiencia en alumbrado público”.

Lo paradójico, según el ingeniero, es que Medellín cuenta con EPM, una entidad ampliamente destacada en el país por sus alumbrados navideños y cuya filial, la Electrificadora de Santander, ha trabajado en varias ocasiones con Bucaramanga en proyectos similares.

La crítica principal gira en torno a que EAPSA, tras recibir el contrato por cerca de $7.000 millones, subcontrató a Sivacon, una empresa con sede en Bucaramanga, por $6.271 millones. Es decir, EAPSA habría actuado como intermediario, quedándose con una diferencia cercana a los $700 millones, sin ejecutar directamente las labores técnicas del alumbrado.

“La vueltica de no hacer la licitación en la Secretaría de Infraestructura nos costó 700 millones”, afirmó Rodrigo Fernández, quien cuestionó por qué el municipio no hizo una licitación pública o un convenio con EPM, opciones que considera más transparentes y ajustadas a la tradición de la ciudad en este tipo de contratos.

Concejal de Bucaramanga denunció presuntos sobrecostos en el alumbrado navideño de Bucaramanga

José David Cavanzo, concejal de Bucaramanga, también lanzó una fuerte crítica a la contratación del alumbrado navideño que está próximo a encenderse en la ciudad. Según el concejal, el proyecto costó tres veces más que en 2023 y presenta presuntos sobrecostos que deben ser revisados, aseguró que la administración del exalcalde Jaime Andrés Beltrán contrató a la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta para iluminar los mismos circuitos y parques que en años anteriores, pero por un valor cercano a $7 mil millones.“Este alumbrado navideño que está próximo a encenderse hoy nos costó tres veces más que en el año 2023. Les repito, tres veces más que en el año 2023. Antes se firmaba un convenio con la ESSA en la que la alcaldía ponía plata. Hoy, además de estos presuntos sobrecostos, las figuras no existen. Al parecer se fueron con la chatarra”, comentó el concejal. Otras noticias: Santander: Aris Mining adquiere el total de las acciones del proyecto minero Soto NorteCavanzo cuestionó la decisión de dejar de trabajar con un aliado local como la Electrificadora de Santander (ESSA) para contratar una empresa externa con un costo significativamente mayor.

Así las cosas, mientras diciembre se acerca y la administración municipal revisa los avances del montaje, queda en el ambiente las dudas sobre la conveniencia, transparencia y necesidad de este contrato, situación que para Rodrigo Fernández, el resultado es claro: “Este contrato de luces navideñas, más que luces, nos deja sombras.”