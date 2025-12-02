Contraloría de Bucaramanga abrió actuación especial por contrato de alumbrado navideño

Bucaramanga

La contraloría de Bucaramanga notificó al alcalde Javier Sarmiento que abría una actuación especial a la secretaría de infraestructura por el contrato de alumbrado navideño que se firmó con la empresa de servicios públicos de Sabaneta por más de 7 mil millones de pesos.

Eduard Sánchez, quien fungía como alcalde encargado en el momento que se adjudicó el contrato se refirió a esta situación y advirtió por su despacho nunca pasó este documento.

“Una vez asumo como alcalde encargado vienen algunos procesos contractuales andando, proyectos ya con una viabilidad jurídica y técnica como este del alumbrado navideño. Frente a estas temas doy una directriz clara a mis asesores de que cada secretaría donde ejecuta presupuesto debía tener un visto bueno por parte de mi equipo de asesores para poder firmar estos contratos. En este caso, el alumbrado navideño nunca se pasó a mi despacho“, agregó Sánchez.

De acuerdo al reporte de la contraloría, se busca verificar la legalidad de este contrato en cada una de las etapas y además revisar si hubo sobre costos en el alumbrado navideño de Bucaramanga para este 2025.

La Procuraduría abrió también indagación preliminar en este caso del alumbrado navideño que solo se encenderá en la ciudad después del 10 de diciembre.