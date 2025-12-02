Precio del dólar en Venezuela HOY 2 de diciembre: se reporta un ligero incremento, según el BCV

Crece la incertidumbre en Venezuela frente a una posible negociación entre Donald Trump y Nicolás Maduro para buscar que este último salga del poder. De hecho, el presidente de Estados Unidos ha sostenido una reunión en las últimas horas con sus principales asesores de gobierno para definir el plan que llevaría a cabo al respecto.

Paradójicamente, el precio del dólar en territorio venezolano ha venido mostrando un leve incremento entre finales de noviembre y comienzos de diciembre con respecto al bolívar, tal como lo señalan los últimos reportes del Banco Central, teniendo en cuenta el notable fortalecimiento que mostró divisa a lo largo del 2025.

De acuerdo a los reportes emitidos por la entidad de gobierno, el precio del dólar en Venezuela había comenzado el 2025 en una cifra de 52,03 bolívares. Sin embargo, este ha ido aumentando al punto de que alcanzó una variación de dos bolívares entre un día y otro en ciertos meses del año.

Sumado a esto, la hiperinflación que se vive en el país ha hecho que otras divisas, además del dólar, fortalezcan su valor en la cotización frente al bolívar. Pese a las medidas del gobierno para garantizar una mayor circulación de la moneda, esto solamente ha generado que la ciudadanía tenga un menor poder adquisitivo y que también se produzca una escasez de productos básicos en los puntos de mercado.

Ante esta situación, la brecha entre el mercado paralelo y el oficial se ha incrementado de forma constante, pues muchos venezolanos han tenido que acudir al primero para adquirir la mayor cantidad de dólares posible y así protegerse ante la continua devaluación del bolívar, teniendo en cuenta además la baja circulación de la divisa en el segundo.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este martes 2 de diciembre

En su informe diario, el Banco Central de Venezuela reportó que el precio del dólar en Venezuela para este martes 2 de diciembre de 2025 es de 247,4071 bolívares. Esto representa una muy ligera disminución frente a la cifra reportada el día anterior (247,30 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer la tasa de cambio del bolívar con respecto a otras divisas que se manejan en el país. Estos son:

Euro: 287,82847199 bolívares

287,82847199 bolívares Yuan chino: 34,98551974 bolívares

34,98551974 bolívares Lira turca: 5,83061764 bolívares

5,83061764 bolívares Rublo ruso: 3,18264568 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este 2 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las casas de cambio en el país para los ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este martes 2 de diciembre de 2025. Estos son: