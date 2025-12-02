¿Empezó a subir? Precio oficial del dólar en Colombia para HOY, 2 de diciembre, según Banrep

El dólar actualmente se encuentra en una tendencia a la baja que se ha prolongado a lo largo de los días, gracias a esto, actualmente se encuentra en uno de los precios más bajos de los que se ha radicado desde el año 2021. Debido a esto, muchos expertos se encuentran debatiendo cuál será el futuro de esta divisa en los próximos días y meses, pues saber esto podría crear oportunidades de inversión, como también, puede ayudar a muchas personas a evitar perdidas que involucren grandes sumas de dinero.

En cuanto a las predicciones oficiales realizadas por el mismo Banco de la República, se estableció que para finales de año, esta divisa tendrá una recuperación, pues se espera que vuelva a aumentar su precio por lo menos, para superar nuevamente la barrera de los 4,000 pesos colombianos por cada dólar.

Mientras tanto, un estudio realizado por BBVA research, estableció de igual forma que el precio del dólar en Colombia tendría una importante recuperación en lo que resta del año, asegurando que tendría una reacción que lo llevaría hasta los 3,950 pesos colombianos.

Precio del dólar en Colombia para HOY 2 de diciembre

Según la información publicada en la página web del Banco de la República, el dólar presentó una leve caída frente al precio de cierre del día de ayer, 1 de diciembre, pues presentó una disminución de un valor cercano a los $30 pesos colombianos.

Recuerde que el día de ayer, el dólar tuvo un gran aumento que marcó la diferencia entre su precio de apertura y de cierre, por el cual, volvió a acercarse a la barrera de los 3,800 pesos.

Para hoy, 2 de diciembre, el precio de la divisa americana en Colombia, es de $3,784 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

A pesar de las recientes caídas que ha tenido esta divisa con el paso de los días, se ha mostrado una tendencia donde al momento del cierre de la jornada, a la 1:30 Pm de cada día, presenta un gran repunte, el cual neutraliza las diferentes disminuciones que se presentan,

Precio del Euro en Colombia

De igual forma que lo hizo el día de ayer el dólar, para hoy, el euro tuvo un gran aumento frente al peso colombiano, pues tuvo un crecimiento cercano al 1.51%, que se traduce a un gran repunte de más de $60 pesos colombianos.

Gracias a dicho comportamiento de la divisa de la Unión Europea, el precio para hoy, 2 de diciembre, se estableció en los $4,423 pesos colombianos. Recuerde, que tanto el dólar como el euro han tenido una tendencia a la baja en los últimos meses, lo que habla de un fortalecimiento de la moneda nacional, y, por tanto, de la deuda interna del país.

