Maduro rechaza “paz de esclavos” en medio de reunión de EE.UU. para definir qué sigue en su despliegue

Maduro aseguró que Venezuela tiene más apoyo internacional que antes de la “agresión” de EEUU. Foto: EFE.

Mientras se lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para definir cuál será el próximo paso en el despliegue militar en aguas internacionales del Caribe cercanas a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro rechazó una “paz de esclavos” en medio del temor creciente de un ataque terrestre del país gobernado por Donald Trump.

Durante una nueva juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales, el mandatario venezolano denunció “22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico; son 22 semanas que nos han puesto a prueba”.

“Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias”, dijo Maduro al encabezar una marcha en Caracas que congregó a miles de seguidores.

Horas clave en EE. UU. para definir el futuro del despliegue militar en el Caribe y en Venezuela

Después de que el presidente estadounidense confirmase que sostuvo una conversación por teléfono con Maduro, quien no se ha referido al tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ratificó que Trump convocó una reunión con su equipo de seguridad nacional para “tratar este tema y otros asuntos”, por lo que la funcionaria no respondió si ya fue tomada una decisión sobre una posible intervención estadounidense.

Leavitt también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. “Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne además dos días después de que Trump dijera que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “totalmente cerrado” y que seis aerolíneas cancelaran sus operaciones a ese país. Días antes había señalado que Estados Unidos iba a comenzar “muy pronto” a apuntar a “narcotraficantes venezolanos” en operaciones “en tierra”.

Cabe recordar que el país norteamericano movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

EE. UU. remató a sobrevivientes de uno de sus ataques en el Caribe

Las maniobras en el Caribe, hasta el momento, dejan 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Estados Unidos no presentó aún pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.

Justamente, la Casa Blanca abordó críticas contra un segundo ataque contra sobrevivientes de una lancha bombardeada el 2 de septiembre. Medios estadounidenses informaron la semana pasada que dos personas sobrevivieron al ataque inicial y fueron abatidas en un asalto posterior para cumplir una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El almirante responsable de la operación “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo Leavitt, que confirmó el visto bueno del jefe del Pentágono.

Ese ataque del 2 de septiembre -que dejó 11 muertos, según Trump- fue el primero de la veintena siguiente en el Caribe y el Pacífico. Críticos de las operaciones sostienen que los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Hegseth, por su parte, ha insistido en que los ataques son legales. Afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar “está en cumplimiento de la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.