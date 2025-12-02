Martes 2 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia una maravilla en navidad, alumbrado glorieta de la máquina al norte de la ciudad. Foto: Adrián Trejos

En el inicio de la temporada decembrina ya se registran cuatro quemados con pólvora en el Quindío, todos los afectados son mayores de edad.

En el marco de la tradicional alborada para recibir el mes de diciembre se registraron cuatro quemados con pólvora en el departamento puntualmente en Armenia.

El reporte lo entregó el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez quien lamentó el hecho y sostuvo que solo uno de los afectados estaba manipulando este tipo de elementos y los otros se encontraban como observadores.

Mencionó que las personas afectadas están entre los 19 y 33 años de edad lo que más preocupa porque todos son mayores de edad y son quienes deben ser más responsables para evitar este tipo de situaciones.

Explicó que las quemaduras fueron en el dedo, labio y cuello por lo que no pasó a mayores, sin embargo, llamó la atención de la comunidad a evitar la manipulación de pólvora o estar expuestos para no aumentar esta cifra de quemados en la temporada decembrina.

Reconoció que la preocupación es alta porque los mayores de edad son quienes están resultando afectados como ocurrió el año anterior que todos los afectados eran mayores por eso lo clave de reforzar las campañas educativas para generar la sensibilización correspondiente.

Recordó que quienes resultaron afectados fueron remitidos a la Clínica Central y el Hospital San Juan de Dios de la ciudad, por lesiones leves y todos fueron dados de alta luego de su atención.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, adelantó un amplio dispositivo de control durante la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre, con el propósito de garantizar el orden público y acompañar de manera segura el inicio de la temporada decembrina.

Este operativo contó con una articulación activa de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, con sus los gestores y directivos, Policía Nacional, GAMA, el Ejército Nacional y SETTA, quienes intervinieron diferentes puntos de la ciudad. Las acciones se desplegaron en varios sectores de la ciudad cómo lo fueron:

El Mirador de La Secreta con controles de seguridad, presencia de autoridad, labores disuasivas del delito, en Los Naranjos después de los horarios acordados, adicionalmente se realizaron varios recorridos preventivos en sectores como Centro, Granada, El Bosque, Las Américas, La Patria, Kioscos y Ciudad Dorada

realizaron 160 registros a personas. 145 solicitudes de antecedentes a personas. Además de 18 medidas correctivas aplicadas por comportamientos contrarios a la convivencia. Por parte de SETTA: fueron inmovilizadas 50 motos y realizados 244 comparendos por infracciones de tránsito.

la Alcaldía realizó operativos de seguridad con la Policía Nacional, el Ejército, la Sijin, el Grupo Gama, los gestores de convivencia y la Secretaría de Tránsito en las comunas 2, 3,4,5, 6, 8 y 9 y en sectores del Centro, Granada, La Patria, Las Américas, Los Kioscos, Los Naranjos, Santander, Puerto Espejo, Caminos del Puerto, Villa del Carmen, Veraneras y Ciudad Dorada.

Durante las jornadas, 2 personas fueron capturadas por hechos relacionados con microtráfico, 3 locales sancionados con suspensión temporal de su actividad, 1 arma de fuego incautada y 8 armas blancas.

Además impusieron 270 comparendos por infracciones varias, se efectuaron 374 registros de personas y solicitudes de antecedentes, 107 consultas de antecedentes de vehículos y 78 de motocicletas. Así mismo se decomisó 1 kilogramo de marihuana.

Con escuadrón femenino de operaciones rurales se reforzará la seguridad en la temporada decembrina en el Quindío

Todo se prepara para generar las medidas de seguridad ante la alta afluencia de turistas en las celebraciones de fin e inicio de año.

el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que ya llegó el primer apoyo para la temporada de vacaciones como es el escuadrón femenino de carabineras que está conformada por 50 mujeres.

Señaló que el escuadrón está realizando unas actividades muy puntuales en la zona rural del departamento para fortalecer la seguridad y el trabajo comunitario.

Mencionó que estas mujeres recorrerán el departamento realizando actividades de prevención, acompañamiento y acercamiento con la comunidad y pondrán en práctica la Ruta Carabineros, enfocada en proteger las zonas rurales.

El secretario del interior Jaime Andrés Pérez por su parte indicó “Vamos a reforzar el pie de fuerza en los diferentes municipios y eso es una política que tenemos clara y que estamos, digamos, fortaleciendo.

Vamos a tener alrededor de 1800 policiales que estarán custodiando todos los sectores urbanos y principales lugares turísticos del departamento del Quindío. Entonces, con esto vamos a garantizar que la policía va a tener presencia institucional, pero además vamos a tener alrededor de 2000 uniformados del ejército nacional que estarán custodiando todo el sector rural.

Y agregó “en los últimos meses hemos reforzado la seguridad con la compra de vehículos, parque automotor para la policía, pero también para el ejército, donde el batallón de Alta Montaña tiene 15 motocicletas totalmente nuevas para hacer un dispositivo de reacción rápida de 30 hombres uniformados que estarán custodiando todos los municipios cordilleranos.

Pero además también tenemos en el Batallón Cisneros 10 motocicletas más totalmente nuevas que va a tener un grupo de 20 uniformados del ejército para reaccionar y cubrir lo que es Montenegro, Tebaida, Quimbaya, Circasia,

Las autoridades investigan móviles y autores de ataque a bala que se presentó en la tarde de ayer lunes en el barrio Génesis al sur de Armenia que dejo preliminarmente dos personas heridas con arma de fuego.

Desde la alcaldía del municipio de Filandia reportaron que la menor de 13 años de edad Samantha Osorio Soto que estaba desaparecida ya está de nuevo en su hogar sana y salva

Empresas Públicas de Armenia a través de la Subgerencia de Aseo, desplegó desde tempranas horas de la mañana de ayer lunes un equipo de operarios para atender los residuos y desorden generados durante la tradicional alborada con la que la ciudadanía recibió la temporada decembrina.

La intervención se concentró especialmente en el barrio Los Naranjos, uno de los puntos con mayor afluencia de personas durante la celebración.

Además de esta acción inmediata, EPA informó que mantiene activos las jornadas de lavado de áreas públicas, barrido y limpieza en distintos sectores de Armenia.

Estas labores buscan garantizar que propios y visitantes disfruten de una ciudad limpia, ordenada y agradable durante esta temporada de alta afluencia, reforzando el compromiso institucional con el cuidado del espacio público y el bienestar ciudadano.

Pacientes Colombia, movimiento de la sociedad civil que representa a 202 organizaciones de pacientes del país, denuncia que, por la crisis del sistema de salud provocada por el Gobierno Nacional, el número de pacientes con VIH en el país se incrementó en más de 20.000 personas.

Por esta razón, el movimiento alerta, en el marco del Día Mundial del SIDA, sobre el preocupante retroceso en los avances que Colombia había logrado en la lucha contra el VIH durante las últimas décadas.

Según los datos anunciados por el mismo Ministerio de Salud, en 2024 más de 185.000 personas vivían con VIH en el país. Sin embargo, a 31 de octubre de 2025, las cifras preliminares analizadas por la Cuenta de Alto Costo sitúan esta cifra en 211.431 personas.

Las cifras de nuevos casos han ido creciendo dramáticamente entre 2022 y 2024, con cerca de 60.000 nuevos pacientes en ese periodo de tiempo, según los datos oficiales del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (reportado en el Sivigila).

La representante a la cámara del partido liberal del Quindío piedad Correal Rubiano dijo que hoy están citadas las Comisiones Conjuntas de Cámara y Senado para debatir nuevamente la creación del Ministerio de la Igualdad, la congresista dijo que en este momento es muy inoportuno por el déficit Fiscal por el que atraviesa el País. Y por eso Anuncio su voto negativo al proyecto.

En el Quindío intensifican las labores de mantenimiento en los colegios para evitar afectaciones en medio de las lluvias

Frente a las constantes lluvias que vive el departamento y que serán cada vez más fuertes se establecen las medidas de contingencia en la infraestructura educativa.

La secretaria de educación del Quindío, Tatiana Hernández afirmó que con rectores de las 54 instituciones educativas vienen reforzando las labores de mantenimiento para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes en medio de las contingencias que pueden presentarse por las lluvias.

Reconoció que los colegios a nivel general tienen una infraestructura muy antigua y eso genera urgencia constante

Gremios en el Quindío sostienen que el incremento del salario mínimo debe ser equilibrado beneficiando tanto al empleado como al empleador

Y es que hoy arranca la puja por el incremento del salario mínimo para el año 2026 donde se generan diferentes reacciones y varias expectativas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que es un tema que tiene un doble aspecto porque si al empleado le va bien también es clave que lo mismo sea para la parte empresarial como tal.

Fue claro que la posición de la entidad es técnica en cuanto a que el salario mínimo debe estar enfocado a la inflación más el porcentaje de dos o tres puntos de productividad. Dijo que entiende que hay diferentes posiciones al respecto por eso esperarán como se dará toda la discusión del importante tema.

En un ambiente de unión y articulación entre el gremio cafetero y el Gobierno Nacional, concluyó el 94° Congreso Nacional de Cafeteros, realizado del 26 al 28 de noviembre en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros, en Bogotá.

Bajo el lema “Sabemos lo que hacemos”, este encuentro, máximo escenario de deliberación del sector, reafirmó la fortaleza institucional y trazó la hoja de ruta para la transformación de la caficultura hacia el año 2026, en beneficio de las más de 556.000 familias caficultoras del país. Con orgullo, los delegados del Quindío participaron como parte de los 90 representantes de los 15 Comités Departamentales, llevando la voz de las 5.300 familias cafeteras del departamento y posicionando sus principales necesidades en materia de productividad, bienestar y calidad de vida.

Durante tres días de actividades académicas, deliberativas y experienciales, el Congreso definió políticas que guiarán el rumbo de la caficultura colombiana y estableció estrategias fundamentales para su sostenibilidad y rentabilidad.

En la tarde de ayer lunes 1 de diciembre un grupo de campesinos adelantaron un plantón de protesta en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en Armenia ubicada en el cuarto piso del centro comercial IBG en pleno centro de la capital del Quindío

Los que lideran la protesta o toma pacífica de la entidad pertenecen a asociaciones campesinas que reclaman tierras para el desarrollo de proyectos productivos en el departamento.

No es la primera vez que grupos de campesinos protestan contra la Agencia Nacional de Tierras en el Quindío, piden soluciones para la entrega de tierras a campesinos, desplazados y víctimas de la violencia.

En Armenia inició la semana de la lucha por las personas en situación de calle, actividades culturales y conversatorios harán parte de la programación

Una de las problemáticas más álgidas de la ciudad está relacionada con los habitantes de calle puesto que impactan directamente en la percepción de seguridad.

La secretaria de desarrollo social, Jenny Gómez dio a conocer que cuentan con diferentes actividades en el marco de la importante semana que busca concientizar sobre la situación de habitanza en calle. Recordó que las razones de que una persona llegue a calle tienen que ver con el consumo de sustancias, violencia intrafamiliar entre otros.

Dijo que el miércoles 3 de diciembre llevarán a cabo en la plaza de la quindianidad un dispositivo de seguimiento y monitoreo permanente a los habitantes de calle.

Destacó que uno de los eventos de mayor relevancia en esta semana es el de Dance Marathon solidario donde algunos participantes serán premiados por cronómetro, los que más duren bailando.

Aseguró que la idea es que quienes participen aporten un kit de aseo o un kit de alimentos no perecederos con el fin de entregarlos a las fundaciones que trabajan con las personas en situación de calle.

Más de 500 establecimientos participan del concurso vitrinas navideñas que lidera la cámara de comercio de Armenia y el Quindío

A partir de este mes inicia el importante concurso que busca promover una cultura de creatividad empresarial y aumentar el flujo de los visitantes por ende de las ventas de cada establecimiento participante.

el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada indicó que el 70% de las decisiones de compra se toman frente a una vitrina bien diseñada.

Manifestó que 539 establecimientos del departamento se inscribieron para participan del concurso de las vitrinas navideñas donde Armenia registra 182, Calarcá 108 y Quimbaya 67.

Resaltó que premiarán a la mejor vitrina navideña con $7 millones y $3 millones a aquella que ocupe el segundo lugar según el jurado. El líder gremial aseguró que todos los sectores aportan a la temporada por eso es clave para el fortalecimiento de la dinámica económica y comercial.

Asimismo, mencionó que el 9 de enero se dará a conocer el ganador del concurso lo que significa que todo el mes de diciembre será la evaluación correspondiente.

Importante hay que mencionar que los ciudadanos podrán participar por 2 millones de pesos siendo activo en Instagram y siguiendo todos los pasos de la paleta oficial del concurso.

Con más de 700 mil luces se encendió el alumbrado navideño en Armenia

En la plaza de quindianidad se cumplió el evento para oficializar el encendido del alumbrado navideño de la ciudad denominado “Armenia, una maravilla en Navidad”.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla indicó que realizaron una temática internacional por lo que se evidencian figuras representativas de diferentes países del mundo.

Además, manifestó que no solo el atractivo para turistas es el alumbrado, sino que contarán con más de 300 artistas locales, comparsas, música y personajes, resaltando el talento de la ciudad.

También indicó que tendrán festividades importantes en tres puntos estratégicos con artistas como Jorge Celedón, Jhonny Rivera y los cantores de Chipuco.

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Turismo, Industria y Comercio, oficializó las franjas de encendido y los contenidos que proyectará el proyecto Quindío Iluminado, El edificio del Centro Administrativo Departamental estará iluminado diariamente en los horarios de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. y de 4:30 a. m. a 6:00 a. m., con contenidos especiales durante la temporada navideña, acompañado de mensajes de bienvenida y celebración.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan a la comunidad que desde el lunes 1 de diciembre inició el ciclo 11 de Colombia Mayor para bancarizados, y mañana 3 de diciembre para aquellos que reciben en modalidad de giro.

Cabe recordar que mediante la Resolución 02229 de 2025, más de 9.000 abuelos de la capital quindiana recibirán el pago correspondiente de 230.000 pesos. Es así como desde el programa nacional se incrementa históricamente el valor del subsidio para mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años.

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, celebró la clausura del Seminario Cátedra de Paz con Pas, un proceso formativo liderado por el Centro de Pensamiento Don Pedro Laín Entralgo y diseñado por la institución para fortalecer en las comunidades educativas las competencias necesarias para la construcción de una cultura de paz.

Para esta ocasión, las instituciones beneficiadas con el proceso fueron la IE Marcelino Champagnat y la IE CASD, cuyos estudiantes participaron activamente en las jornadas formativas y asumieron el reto de convertirse en agentes de transformación en sus entornos

25 años han pasado desde que el padre Agostino Abate, sacerdote italiano, fundó en compañía de un grupo de uniquindianos y benefactores La Fundación Providencia 2000 un restaurante para los estudiantes de la Universidad del Quindío.

La Cámara Junior Internacional JCI Colombia entregó reconocimiento en la categoría de asuntos políticos, gubernamentales o legales a la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, la quindiana Laura Roa Zeidan.

El programa de Comunicación Social – Periodismo, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, presentará hoy martes 2 de diciembre la Muestra Audiovisual que visibilizará 7 productos audiovisuales ideados, creados y producidos por estudiantes de diferentes semestres del programa académico.

Este semestre, los invitados podrán ver 4 documentales y 3 cortometrajes de ficción, además de 3 cortometrajes invitados. La cita será en el auditorio Euclides Jaramillo Arango de nuestra alma mater, a partir de las 4 de la tarde