Viernes 28 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Un concejal del municipio de Filandia denunció amenazas en su contra, desde la alcaldía rechazaron el hecho

El caso se registró en la mañana del jueves 27 de noviembre donde el concejal del municipio de Filandia, Yeison Agudelo recibió audios intimidatorios en su celular.

En diálogo con Caracol Radio dio a conocer la situación donde a través de audios de WhatsApp lo amenazaron con palabras de grueso calibre. Aseguró que son amenazas alarmantes que lo ponen en alerta por lo que fueron activadas las rutas correspondientes para su protección.

Enfatizó que es alta la preocupación puesto que es una persona dada al pueblo y con nadie tiene problema por eso espera prontamente se esclarezca el hecho ya que fue expuesto también en el Concejo Municipal.

Asimismo, mencionó que después de recibir los audios también recibió varias llamadas a las que hizo caso omiso por el temor de que estén relacionadas con las amenazas. Resaltó que es un caso poco común en el municipio puesto que allí prima la tranquilidad y seguridad por lo que se encienden las alarmas con este tipo de acciones.

Dijo que el pensar diferente no puede ser una razón para que se generen estos hechos en el municipio.

Desde la alcaldía del municipio de Filandia emitieron un comunicado donde señalan: “La alcaldía expresa su total rechazo a las amenazas recibidas al concejal Yeison Agudelo. Cualquier acto de intimidación que atente contra quienes ejercen funciones públicas o contra cualquier habitante será condenado de manera categórica.

Finaliza el comunicado indicando “La administración reitera su disposición con las autoridades para el esclarecimiento de este caso y su compromiso con la protección de la vida”.

En el Quindío impulsan estrategias como ‘Black Days’ con grandes descuentos en el comercio

Esta importante jornada se caracteriza por grandes descuentos en diferentes productos del comercio como preámbulo a la temporada navideña. Recordemos que se lleva a cabo el último viernes del mes de noviembre, después del día de acción de gracias en Estados Unidos y que ha sido adoptado en otras zonas del mundo.

La directora de Fenalco en el departamento, Diana Patricia López se mostró optimista por la jornada en la que se genera la dinámica económica del sector comercial porque muchas personas aprovechan para adelantar las compras navideñas durante estos días.

Afirmó que son altas las expectativas por eso no bajan la guardia con actividades que fortalezcan el comercio formal. Es así como dio a conocer que el próximo 19 de diciembre vivirán la estrategia denominada ‘Armenia despierta’ de la mano con la alcaldía municipal y también las autoridades para garantizar la seguridad.

Desde el Gaula de la Policía Quindío están alertando porque los ciberdelincuentes aprovechan el denominado black Friday para estafar, robar datos personales y extorsionar a través de las compras en línea

Por eso están llamado la atención de los ciudadanos para que verifiquen las páginas web antes de realizar alguna compra o transacción, y muchos menos enviar datos personales sin verificar la información de empresa donde va a realizar las compras, desconfíe de grandes promociones y mucho menos enviar cuentas o contraseñas ni por correo ni por chat de redes sociales

Gremios en Armenia llaman la atención sobre la ampliación del pico y placa en toda la ciudad para que efectivamente sea temporal

Y es que una vez expedido el decreto por parte de la alcaldía de Armenia sobre la modificación del pico y placa en toda la ciudad que regirá a partir del lunes 1 de diciembre, se generan diferentes reacciones sobre este importante tema de movilidad.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reiteró su inconformidad sobre la medida porque considera no debería ampliarse en toda la ciudad.

Fue claro que por parte de la entidad siempre el llamado es a respetar la normatividad establecida por las autoridades, pero evidenció que el pico y placa no debía extenderse al sur porque el efecto es más fuerte en el norte de la capital quindiana.

El líder gremial manifestó que es clave la temporalidad para solicitar que efectivamente así lo sea y por eso estarán realizando el seguimiento respectivo.

Destacó que están llevando a cabo un trabajo desde la entidad para fortalecer la disciplina en cuanto al buen parqueo con el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudad.

Aseguró que desde la cámara están acompañando a los comerciantes por el impacto que generan este tipo de medidas.

Sobre este mismo tema líderes moteros de la ciudad lamentaron que el alcalde de Armenia no los haya escuchado sobre las afectaciones de esta medida y no buscar otros mecanismos para garantizar la movilidad durante el desarrollo de las obras

A propósito de movilidad, un verdadero caos se vivió sobre el mediodía de ayer jueves en Armenia por el cierre de vías al norte y al sur debido a una competencia ciclística, fue tanto el desorden que la organización de la competencia no pudo declarar ganador en la categoría masculina porque al parecer varios de los ciclistas se perdieron por mala señalización del recorrido.

Empresas Públicas de Armenia. reportó un siniestro vial en el sector de Mercedes del Norte, donde un operario resultó lesionado mientras realizaba labores propias de su función. El hecho se presentó cuando un motociclista, que transitaba por la zona, lo impactó, generándole una lesión en su extremidad inferior.

El funcionario de EPA recibió atención médica inicial a través del SOAT del conductor, conforme a la normativa vigente. El caso continuará su proceso en las áreas correspondientes para el seguimiento médico y administrativo.

EPA reitera el llamado a la comunidad para respetar las normas de tránsito, reducir la velocidad y atender la señalización instalada en los puntos donde se desarrollan labores operativas. La entidad recordó que su personal trabaja de manera permanente en campo, lo que los expone a riesgos si no se toman las precauciones necesarias.

El Quindío presenta una disminución del 87% en el número de casos de dengue en este 2025 en comparación con el 2024, según la secretaria de salud mientras el año pasado el departamento reporto 6.775 casos, este año van 884 personas diagnosticas con la enfermedad

Ana María García Orozco, epidemióloga del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la secretaria de salud del Quindío indico “Si bien observamos una reducción importante en el número de casos frente al año anterior, no podemos bajar la guardia, porque el departamento en general se mantiene en situación de alerta y el riesgo de transmisión sigue siendo alto, especialmente en la población infantil y adulta

En cuanto a la situación por municipios Calarcá y Circasia se encuentran en brote tipo 1, mientras que Armenia y La Tebaida están en situación de alerta. Los demás municipios (entre ellos Buenavista, Filandia, Salento, Córdoba, Génova, Montenegro, Quimbaya. se mantienen dentro de lo esperado.

La representante a la Cámara Sandra Bibiana Aristizábal acompañó al alcalde de Salento, Santiago Ángel Morales, y a la gerente del hospital de Génova, Olga Patricia Jiménez Farkas, en la radicación de dos proyectos claves el Ministerio de Salud, con los que se busca fortalecer la infraestructura y la atención en salud en estos municipios del departamento del Quindío.

la congresista informó “Con el alcalde de Salento, Santiago Ángel Morales, radicamos ante el Ministerio de Salud el proyecto de un hospital por 15.000 millones de pesos. Y con la gerente del hospital de Génova, Olga Patricia Jiménez Farkas, radicamos el proyecto del puesto de salud La Venada, de la vereda que lleva el mismo nombre”,

en noticias judiciales, A la cárcel un hombre que habría estafado en cerca de 1.600 millones de pesos a 79 ciudadanos en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.

un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Mario Montoya Forero, presuntamente implicado en la estafa de la que fueron víctimas, al menos, 79 personas en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.

Una fiscal de la Seccional Risaralda imputó al procesado los delitos de estafa y, falsedad en documento público, ambos agravados. Cargos que fueron aceptados.

La Secretaría de Hacienda Municipal de Armenia informa a la ciudadanía que el domingo 30 de noviembre es la fecha límite para realizar pagos con los beneficios tributarios vigentes.

Para garantizar que los contribuyentes puedan cumplir oportunamente, informan que hoy viernes 28 de noviembre los Pagos en las taquillas de la Tesorería Municipal (hasta las 5:30 p.m.), en entidades bancarias o a través del Portal Tributario del municipio de Armenia.

El sábado 29 de noviembre: Pagos en bancos con horario extendido o por el Portal Tributario, mientras que el Domingo 30 de noviembre: Último día para pagar con beneficios tributarios. Ese día, el pago solo estará habilitado a través del Portal Tributario vía PSE.

Importante tener en cuenta que, para los pagos realizados el día 30 de noviembre, los beneficios solo se aplicarán a aquellos efectuados a través del Portal Tributario vía PSE, y únicamente hasta las 12:00 de la noche. Después de esa hora, aunque el sistema continúe funcionando, el beneficio ya habrá vencido y el pago no contará con la reducción.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, a través de su equipo de Gestión del Riesgo y en articulación con las oficinas de Gestión del Riesgo del Departamento y del municipio de Calarcá, visitó la quebrada El Cofre, ubicada en el corregimiento de La Virginia, en Calarcá, con el propósito de evaluar las condiciones actuales del afluente hídrico. Este sector ha sido históricamente vulnerable a avenidas torrenciales que han afectado infraestructura física, vías y recursos naturales.

Según Mario Andrés Naranjo, técnico operativo de la CRQ, esta zona podría ser adecuada para la implementación e instalación de un Sistema de Alertas Tempranas que permita realizar monitoreo en tiempo real de la quebrada y generar acciones oportunas de prevención y evacuación.

Autoridades de turismo del Quindío destacan que el edificio de la gobernación se iluminará para embellecer la ciudad y fortalecer su dinámica

Y es que a partir de las 6:30 de la tarde de hoy en la plaza de Bolívar se llevará a cabo el evento que oficializará la iluminación del edificio del centro administrativo departamento.

La secretaria de turismo del Quindío, Juana Gómez reconoció que la iluminación dinámica del edificio es la más moderna de Latinoamérica y tendrán la capacidad de proyectar imágenes de mayor calidad.

Recordó que es una inversión importante del gobierno departamental puesto que es una apuesta novedosa para resaltar los atributos de la región para propios y visitantes. Extendió el llamado a la comunidad para acompañar al evento o sino asomarse por las ventanas donde podrán apreciar el espectáculo en la ciudad.

40 expositores harán parte del festival del plátano que se realizará este fin de semana en el Quindío

En el mall del café del corregimiento de Pueblo Tapao de Montenegro se realizará una nueva versión del festival del plátano donde ofertarán diferentes alimentos hechos a base de este importante producto del departamento.

Una de las participantes es Fanny Erazo quien afirmó que sus productos están relacionados con el vino de plátano, sampa que es una barra energética y los fiambres. Explicó que dentro de sus productos innovadores está la sampa que es a base de siete granos y envuelto con la harina de plátano lo que la hace muy saludable.

Asimismo, dijo que el vino de plátano es totalmente artesanal y lo manejan con plátano maduro de primera calidad es un proceso tedioso porque requiere de mucho tiempo y se hacen tres filtraciones.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada destacó que habrá concursos con diferentes premios como son tome la colada de la abuela, píquelo más rápido, comelón del plátano y empáquelo y gane.

Este domingo 30 de noviembre previo al inicio de la temporada decembrina, en el marco del evento a las 5 de la tarde habrá Natilla y buñuelo gratis.

El sindicato de educadores del Quindío apoya proyecto que busca regular la venta de comida chatarra en instituciones educativas

Recordemos que el proyecto es impulsado por la diputada Jessica Obando y apunta a establecer una alimentación más saludable en los entornos educativos.

Sobre el tema se ha pronunciado Esteban Bernal del sindicato de educadores del departamento quien calificó como valioso el proceso por lo que están acompañando la socialización con el fin de que se haga una realidad en los colegios.

Fue claro que el proyecto tiene que ver con problemáticas de salud pública como las enfermedades de diabetes, hipertensión por eso es clave llevar a cabo iniciativas para contrarrestar la situación.

Enfatizó que la idea es regularizar los productos que se venden en las tiendas escolares para que los niños tengan la capacidad de elegir mejores alimentos.

La universidad del Quindío exaltó y reconoció al docente Humberto Colorado Torres que cumplió 50 años en el alma mater, primero como estudiante y luego como docente de matemáticas.

En noticias políticas, el precandidato a la cámara de representantes del Quindío del nuevo liberalismo Mateo Cardona anunció que apoyara al Quindiano Juan Baena como candidato al senado por esta colectividad.

Con la apertura de la Feria Escolar Comfenalco Quindío, este lunes 1 de diciembre, la Caja otorga un bono escolar por valor de $57.000 a cada uno de los 35.000 beneficiarios habilitados para recibir este recurso, que podrá redimirse en la adquisición de útiles y artículos estudiantiles.

La feria tendrá lugar en la carrera 13 con calle 19, antigua sede del Club América en Armenia. Estará abierto tanto para afiliados como para no afiliados, y aceptará todas las formas de pago. El horario de atención será de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. en jornada continua.

En deportes, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) informó que este domingo 30 de noviembre no será habilitado el tramo norte de la ciclovía, a raíz de las contingencias que se presentan por las obras complementarias en el sector de la calle segunda norte (sede de Bomberos), lo que obliga a desviar el flujo vehicular hacia la avenida Centenario.

El director del Imdera, Wilson Francisco Herrara Osorio, manifestó que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y la movilidad del sector mientras avanzan los trabajos, y anunció que el servicio se reanudará normalmente una vez culminen las labores programadas. La ciclovía mantendrá su funcionamiento habitual en el tramo sur (sector estadio Centenario) desde las 8:00 a. m.