Lunes 1 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Quindío iluminado, así fue la inauguración del alumbrado del edificio de la gobernación del Quindío: Foto Cortesía Edeq

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A las 7 de la mañana de hoy lunes 1 de diciembre comienza a operar con comparendo el nuevo pico y placa para vehículos particulares y motos en toda la ciudad y hasta las siete de la noche de lunes a viernes y con la rotación vigente de los dos últimos dígitos de la placa y por seis meses.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño sostuvo que desde hoy lunes 1 de diciembre que interpondrán las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la restricción.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Fue enfático que el objetivo no es estar persiguiendo a conductores, sino que el llamado es a ser conscientes para que aporten a la movilidad de la ciudad porque con los frentes de obra que se llevan a cabo se ha aumentado la congestión vehicular.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se refirió a la inconformidad que han evidenciado los gremios de la ciudad en cuanto no debía ampliarse al sur sino solo en la parte afectada por obras, pero el funcionario explicó que el sur también tiene frentes de obra y los mayores polos de atracción son la comuna 7 y 10 donde todas las comunas le aportan tráfico a la zona del ordenador de la calle segunda norte de la ciudad.

Además, destacó que según las estadísticas que manejan son 200.000 vehículos que transitan diariamente por las vías de la ciudad donde 96.000 están matriculados en Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Señaló que la multa por infringir la medida es de 630.000 mil pesos por eso es clave cumplir a cabalidad con la misma y entender que es parte de mejora en el flujo vehicular de la ciudad.

Le puede interesar: Viernes 28 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Respecto a la temporada decembrina que es alta la llegada de visitantes de otras partes del país, el secretario manifestó que dentro de las excepciones están quienes vienen de otro lugar del Quindío que tienen la excepción con el pago del peaje por 72 horas con el objetivo de no afectar el turismo en la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente En Armenia interpusieron una acción de tutela en contra del decreto que estableció la modificación del pico y placa en toda la ciudad,

Luis Hernando Monedero quien es técnico profesional en seguridad vial interpuso una acción de tutela para que sea revocado el decreto N°640 del 26 de noviembre de 2025 que reglamenta la modificación de dicha restricción de movilidad.

Sostuvo que desde la administración municipal no se realizó una programación secuencial para las diferentes intervenciones en vía pública que evitaran bloquear la movilidad, sino que se llevan a cabo obras de manera improvisada desencadenando en el colapso de movilidad en varios puntos de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que al no realizar la programación y no considerar lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad como estudio técnico realizado por la universidad del Quindío se evidencia el caos actual.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

11 viviendas subnormales resultaron afectadas por un incendio estructural en el municipio de Calarcá en el Quindío, una persona resultó con quemaduras

En la mañana del sábado 29 de noviembre se registró una emergencia en el asentamiento Terrazas de Buenavista en el sector del barrio Guaduales del municipio de Calarcá donde un incendio estructural consumió 11 viviendas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de la localidad, Sebastián Ramos entregó el reporte oficial de la contingencia donde manifestó que 11 familias resultaron damnificadas y que varias personas tuvieron crisis respiratoria debido al humo que se expandió en el lugar

La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGERD), en articulación con la Alcaldía de Calarcá, organismos de socorro y comunidad, entregó ayudas humanitarias a familias damnificadas y unidades de socorro, incluyendo: Kits de aseo, Kits de cocina, Colchoneta y elementos de bienestar

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío activaron mesa de reacción rápida de atención por las amenazas de muerte contra un concejal

Y es que el concejal Yeison Agudelo del municipio de Filandia denunció amenazas de muerte en su contra a través de audios de WhatsApp donde con palabras de grueso calibre lo intimidaban.

A raíz de la situación, el secretario del interior del departamento Jaime Andrés Pérez dijo que una vez conocieron de la denuncia establecieron la mesa para generar las medidas correspondientes que permitan la protección del cabildante.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que tuvieron un informe por parte de los organismos de seguridad con el objetivo de articular esfuerzos que lleven a esclarecer totalmente el caso.

Reconoció que este tipo de mesas se realizan a todos los líderes sociales y políticos del departamento donde la conforman los entes de control, las autoridades y gobernación departamental.

Enfatizó que por ahora no se ha logrado establecer de donde provienen las amenazas, sin embargo, llevan a cabo un análisis de la situación ya que el concejal no reporta ninguna dificultad con ninguna persona.

Aseguró que ante el caso realizan el acompañamiento con la unidad nacional de protección, la Policía y todos los organismos de seguridad para salvaguardar su vida.

Vale resaltar que en lo corrido del año se han establecido más de 22 mesas de reacción inmediata por amenazas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades investigan causas de la muerte de un hombre identificado como Miguel Valencia cuyo cuerpo sin vida fue hallado en zona rural del municipio de Montenegro en el Quindío la tarde de ayer domingo 30 de noviembre, la víctima había sido reportado como desaparecido desde las horas de la mañana, será medicina legal que determine las causas del fallecimiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia expiden el decreto para prohibir el uso y la venta de la pólvora para los menores de edad en la temporada decembrina

Con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar los quemados por pólvora en el marco de las celebraciones de fin e inicio de año, desde la alcaldía expidieron el decreto 642 del 27 de noviembre del año 2025 para prohibir la comercialización y uso de la pólvora para los menores de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez informó que con el decreto buscan regular la manipulación de este tipo de elementos que ponen en riesgo a los ciudadanos.

Señaló que establecen las reglas para la venta, distribución y uso de pólvora durante la temporada apuntando a proteger la vida e integridad de los ciudadanos, con especial énfasis en la niñez, y, al mismo tiempo, entregar garantías a los comerciantes formales que cumplen con las normas y que ofrecen productos luminosos de bajo riesgo.

Sostuvo que allí se especifica el sitio autorizado para la venta como es en la carrera 18 entre calles 35 y 36, también dijo que los elementos sean amigables con el medio ambiente y con los animalitos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Enfatizó que es evidente la indisciplina de algunas personas por eso intensificarán los controles para dar cumplimiento a cabalidad al decreto y que las fiestas se generen en paz sin quemados por el uso de la pólvora.

En el artículo noveno del decreto se establece que “Los Niños, Niñas y Adolescentes que resulten afectados por ser víctima de uso, porte o manipulación de pólvora, serán puestos a disposición del ICBF”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante los presuntos nexos del gobierno nacional con las disidencias, víctimas de la guerrilla en el Quindío calificaron como gravísima la situación y consideran que el proceso de paz no ha generado una reparación integral

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En medio del escándalo que se ha generado en el país sobre los presuntos nexos entre las disidencias de las Farc, integrantes del Gobierno y el Ejército Nacional, Manuel López, el hijo del exgobernador del Quindío, Ancízar López que fue secuestrado por la guerrilla del ELN y que murió en cautiverio, lamentó la situación.

Sostuvo que el proceso de paz no ha generado soluciones de fondo porque los grupos armados se han fortalecido y cuentan con dos líneas de negocio que son el narcotráfico y la minería ilegal lo que les genera un importante recurso para la guerra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más del 60% de las quejas de docentes en el Quindío están relacionadas con la entrega de medicamentos

No para la problemática de salud para los docentes en el departamento puesto que persisten las dificultades en la prestación del servicio lo que ha desencadenado diferentes manifestaciones.

En efecto Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío, Suteq, dio a conocer que es una situación cada vez más compleja puesto que desde el mes de octubre se han disparado las quejas.

Aseguró que lo único que han encontrado desde la Fiduprevisora es que están en una campaña de propaganda entregando videos, fotos y notas de prensa de un buen servicio cuando en la práctica la situación es totalmente distinta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció que desde hoy lunes (1 de diciembre) comenzará la entrega del ciclo 11 del programa Colombia Mayor, que incorpora un aumento significativo en el monto para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años.

La jornada iniciará el 1 de diciembre, para las personas bancarizadas; y el miércoles 3 de diciembre, para quienes reciben por giro. El ciclo finalizará el 16 de diciembre.

Las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 que están vinculados al programa pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, lo que les permitirá superar la línea de pobreza extrema. En todo el país, 227.523 mujeres y 292.492 hombres serán los nuevos beneficiarios de este incremento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Esta semana será la audiencia del proceso judicial que se adelanta por los incumplimientos en las obras de ampliación del hospital del sur de Armenia

Recordemos que la obra de remodelación del hospital del sur que incluía la construcción de la morgue ha tenido diferentes dificultades que han impedido el avance satisfactorio en la ejecución.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa afirmó que esta semana tienen audiencia definitiva de conciliación porque llevaron toda la situación a instancias judiciales con el fin de definir el futuro de la obra.

Aseguró que en una audiencia de conciliación anterior los contratistas realizaron una oferta para regresar un dinero que hacía falta del anticipo lo que permitirá cerrar la complejidad del proceso.

Explicó que una vez se den las claridades jurídicas procederán a realizar apertura de licitación esperando asignar los recursos para que al fin se ejecute la importante obra. Aclaró que el costo no aumenta porque el recurso es el mismo 8.500 millones de pesos lo que cambia actualmente es el alcance del proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas a siete días de que venza el plazo de inscripción de candidatos, partidos o movimientos políticos para el senado y la cámara de representantes que será el 8 de diciembre, en el Quindío ya son dos las listas que están conformadas

A la de Cambio Radical se le suma, la de la coalición multipartidista del Centro Democrático y el partido Conservador integrada por Luz Adriana Gómez, Juan Camilo Cárdenas y Jesús Armando Bedoya que fue oficializada el pasado viernes

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia se llevó a cabo el acto de posesión de la nueva mesa directiva del Concejo, el presidente de la corporación resaltó que el tema de seguridad será una de las prioridades

El presidente electo de la corporación, del partido liberal Cristhian Fernández se mostró agradecido por el cargo que asumirá a partir del 1 de enero del próximo año y los retos que enfrentarán para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

La mesa está conformada por el presidente Cristhian Fernández, el primer vicepresidente Jonatan Rojo del pacto histórico y el segundo vicepresidente Álvaro Jiménez del partido Conservador.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con un espectáculo de luces, color y representación cafetera se realizó el acto oficial de la iluminación del edificio de la gobernación del Quindío

En la noche del viernes 28 de noviembre se realizó el evento oficial para socializar el proyecto ‘Quindío iluminado’ que lidera la gobernación del Quindío en articulación con la Edeq. El edificio mostró un video con la representación cafetera y con juego de luces la comunidad en general disfrutó la puesta en marcha del ambicioso proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El mandatario de los quindianos, Juan Miguel Galvis se mostró complacido de cumplir el sueño de lograr iluminar esta importante zona de la ciudad puesto que será un atractivo para propios y visitantes.

Dijo que lo llena de orgullo como mandatario poder dejar funcionando este proyecto que estaba contemplado desde el inicio de su gobierno y que permitirá mostrar las bondades del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el gerente de la Edeq, Fabio Salazar celebró la puesta en funcionamiento de tan importante proyecto que marcará un hito para el Quindío.

Resaltó que es una pre-inauguración porque faltan ajustes técnicos que permitan poner al 100% la iluminación del edificio que entre más lejos mejor será la apreciación.

Reconoció que este tipo de iniciativas permitirá potenciar el turismo del departamento por eso la apuesta de la mano con la gobernación departamental. Es de resaltar que la inversión supera los 5 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un acto que consolida la alianza entre la academia y los órganos de control, el proyecto de investigación de la universidad del Quindío denominado “Las fuentes y la destinación de los recursos financieros para la atención de los habitantes en condición de calle de la ciudad de Armenia” fue presentado oficialmente ante la Comisión Regional de Moralización del Quindío.

Actividades que articulan pedagogía, intervención social, movilización ciudadana y espacios de reflexión colectiva para visibilizar el fenómeno de la habitanza de calle, derribar estigmas y fortalecer la garantía de derechos, inicia hoy la Secretaría de Desarrollo Social en la Semana de Lucha por las Personas en Situación de Calle

Hoy lunes la jornada de sensibilización denominada “Ni por miedo, ni por lástima’, campaña orientada a desmontar prejuicios sobre la población habitante de calle. Se iniciará en la carrera 14 y el centro de la ciudad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas del Quindío y la alcaldía del municipio de Filandia, llevaron a cabo la socialización del proyecto que permitirá la construcción de la red de acueducto para el corregimiento La India, una obra clave para garantizar el acceso a agua potable para sus habitantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el centro de convenciones de Armenia se llevó a cabo la gala la noche de los mejores en educación, donde la secretaria de educación del Quindío, reconoció a 51 docentes de la misma cantidad de Instituciones Educativas en los 11 municipios no certificados en educación; 10 coordinadores y 13 profesionales que se retiran del servicio en 2025.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura conmemoró sus 20 años de existencia en Armenia con un evento donde exaltó a los actores más importantes de la historia del pregrado, que han aportado desde roles directivos, docentes, egresados y estudiantes a darle forma, vida y propósito a esta carrera tan importante para la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, y el gerente de Indeportes Quindío, Camilo José Ortiz, recibieron en el aeropuerto El Edén a los patinadores Juan Diego Yepes y Giuliana Pantoja, tras su participación en la World Cup de Mayores de Patinaje, realizada en China.

En ese recibimiento oficial, entregaron a Yepes un incentivo económico de 4 Millones 270 mil 500 pesos, como reconocimiento por la medalla de bronce que obtuvo en el certamen.

De otro lado, La selección de fútbol del Quindío de mayores ganó el título de la novena edición del Campeonato Nacional Sénior Máster en la cancha Marte, de Medellín, tras derrotar en la final 1-0 a Tolima.