Listo inventario actualizado del estado de las vías rurales de Cali

Cali, Valle del Cauca

El rescate de las vías que comunican con los quince corregimientos de Cali fue retomado gracias a un inventario que permitió diagnosticar más de 480 kilómetros de caminos y que estuvo a cargo del antiguo centro de diagnóstico automotor del Valle, hoy llamado ENRUTA y que suscribió un convenio con la administración distrital.

Este inventario busca hacer una relación de las vías pavimentadas, con placa huellas reparadas parcialmente o destapadas, para que la secretaría de infraestructura distrital emprenda la programación de obras.

La gerente de ENRUTA, Diana Carolina Reina Cardona, explicó que se trat de un proceso con equipos técnicos y tecnológicos y que comenzó a finales del mes de agosto de 2025 donde hubo recorridos por corregimientos y veredas y se tomó nota para las posibles intervenciones a corto, mediano y largo plazo.

“Fueron contabilizados puentes, boxculverts, drenajes, alcantarillas, muros de contención y el estado real de cada vía con la respectiva documentación de imágenes”, añadió la gerente de ENRUTA.

“La comunidad fue clave, pues su liderazgo estuvo presente durante las jornadas de visitas técnicas”, precisó la funcionaria.

Finalizó diciendo la gerente de ENRUTA, Diana carolina Reina Cardona que este inventario queda con las vías rotuladas con códigos que permitirán a los ciudadanos realizar peticiones con mayor detalle, además, sirve para que otras dependencias como la Secretaría de Gestión del Riesgo conozcan puntos críticos con riesgo a deslizamientos, entre otros.