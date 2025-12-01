Seis personas quemadas y 51 animales afectados por la pólvora, deja el 1 de diciembre en el Valle

Los 3 barrios de Cali con más afectaciones para los animales por el uso de pólvora sonora fueron: Villa del Prado, Terrón Colorado y Meléndez.

Las autoridades de salud del Valle del Cauca dieron a conocer el primer balance de quemados por el uso indebido de pólvora durante el primer día de este diciembre de 2025.

Se reportan seis lesionados por pólvora en los municipios de Jamundí, Tuluá, Buga y Buenaventura.

En el municipio de Buga, centro del Valle, se registraron dos personas quemadas por el uso de Pólvora

María Cristina Lesmes secretaria de Salud del Valle, invita a los vallecaucanos a pensar cinco veces antes de usar la pólvora.

Conexión Animal reportó 51 animales afectados por la pólvora sonora, en comparación al año 2024 fueron 11 casos menos, pero infortunadamente uno de ellos fue encontrado atropellado.

Se tuvieron los siguientes reportes:

- 27 animales encontrados desorientados.

- 17 extraviados.

- 6 episodios de estrés, 3 en casa y 3 en calle.

- 1 perro atropellado con vida.

- Por el momento no se han reportado regresos a casa.

Los 3 barrios con más afectaciones son:

- Villa del Prado.

- Terrón Colorado.

- Meléndez.

Conexión Animal pidió a las familias caleñas y en todo el país que sean conscientes del daño que causan por unos minutos de lo que consideran diversión. ¡No más pólvora!

Tan solo en Cali, son 7.213 animales quienes se han visto afectados por la pólvora desde el año 2018 al 2024.