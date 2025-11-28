Procurador sale en defensa de Petro tras sanción del CNE: “no hay evidencia de dineros ilícitos”

El procurador general salió en firme defensa del presidente Gustavo Petro en medio de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que concluyó preliminarmente que el mandatario se habría excedido en los topes de financiación reportados por su campaña.

Según el jefe del Ministerio Público, este hallazgo no compromete la legitimidad del triunfo presidencial de 2022.

“Se ganó limpiamente su presidencia el presidente Petro. No le quitó un voto a nadie”, afirmó, insistiendo en que ninguna autoridad ha encontrado dinero ilícito en la financiación del hoy jefe de Estado.

“Petro ha sido esculcado por dondequiera que le esculquen y no le han podido encontrar ni un solo centavo indebido. Que se hayan pasado del tope es otra cosa, pero nadie puede decir que ahí entró plata mal habida”.

El procurador recalcó que la controversia sobre los topes no afecta la transparencia del proceso electoral:

“Esa elección fue de las más limpias y auténticamente democráticas que ha habido en Colombia, y esa institucionalidad es la que debemos respetar hasta el final del periodo”.

En su intervención también criticó el deterioro institucional del país, señalando que la crisis actual no es responsabilidad del presidente.

“No estamos en la mejor época de funcionamiento de las instituciones. Hay carencia fiscal, confusión ideológica, polarización e ineficiencia pública. Pero eso no es por razón de quién nos gobierna”.

Estas declaraciones fueron entregadas por el procurador Juan Gregorio Eljach en Cali, durante el diálogo para la construcción de consensos realizado en la presentación del plan estratégico de la Procuraduría.