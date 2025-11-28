Colombia debuta con victoria y se impone ante Venezuela en la ruta al Mundial FIBA 2027

La Selección Colombia abrió su camino en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar con una victoria sufrida pero llena de convicción: 80-78 sobre Venezuela, en un duelo que mantuvo en suspenso al coliseo Evangelista Mora de Cali hasta el último segundo.

El encuentro tuvo un arranque vibrante, con un quinteto colombiano decidido a imponer ritmo desde la línea exterior. El primer golpe lo dio Hansel Atencia con un triple que encendió la tribuna, pero la respuesta venezolana llegó enseguida, marcando el tono intenso del partido.

Aunque Colombia tomó ventaja por momentos, la Vinotinto logró cerrar el primer cuarto adelante, gracias a un buen aporte desde el banco y a la energía de Michael Carrera, que sostuvo la ofensiva visitante.

En el segundo parcial, el equipo tricolor recuperó precisión con la dupla Braian Angola–Echenique, quienes lideraron un tramo de alta intensidad para mantener el juego apretado hasta el descanso, al que Venezuela llegó arriba por tres unidades.

El complemento trajo un ida y vuelta constante. Colombia igualó el marcador en varias oportunidades gracias a su mejoría en defensa y a un cierre de cuarto electrizante: un triple sobre la bocina de Atencia dejó al equipo local con ventaja mínima (66-65) antes del último periodo.

En los diez minutos finales llegó el golpe anímico que necesitaba Colombia. La acción que selló el triunfo fue una jugada diseñada por el técnico Tomás Díaz, quien dejó libre nuevamente a Atencia para que clavara un triple decisivo en los segundos finales, desatando la celebración del público caleño.

La gran figura de la noche fue Jaime Echenique, autor de 17 puntos, 7 rebotes y 22 de eficiencia, números que lo convirtieron en el MVP del compromiso y en un pilar emocional para el equipo en este inicio del proceso clasificatorio.

El segundo duelo de esta ventana, programado en Venezuela para el 30 de noviembre, fue aplazado por FIBA debido a motivos geopolíticos y de seguridad.