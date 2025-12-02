Gobernación del Valle lanza plan de choque para frenar homicidios en diciembre

La Gobernación del Valle del Cauca anunció un plan de choque para enfrentar los homicidios y mejorar la seguridad durante diciembre en Cali y varios municipios del departamento. La medida fue confirmada por la gobernadora Dilian Francisca Toro tras un consejo de seguridad.

Según la mandataria, el dispositivo será focalizado en las zonas más afectadas por la violencia:

“Van a estar priorizadas las comunas donde más problemáticas se están generando con el homicidio, y se van a realizar ‘megatomas’ con el Ejército y la Policía para garantizar tranquilidad en las fiestas decembrinas”.

El plan contempla controles reforzados en los Corredores Seguros, tanto en las entradas a Cali como en rutas turísticas. Palmira será una de las poblaciones priorizadas para la intervención.

La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que la estrategia también incluye un componente judicial: “Habrá un eje conjunto con la Fiscalía para ejecutar órdenes de captura pendientes por homicidio y otras conductas delincuenciales”.

El departamento registra 2.103 homicidios hasta el 22 de noviembre, la mayoría en Cali. Palmira, Buenaventura, Jamundí, Tuluá, Cartago y Buga aparecen también entre los municipios con más casos, según el Observatorio de prevención y control de violencia de la Gobernación del Valle.