Jhon Jader Durán tras salvar un punto ante Galatasaray: “No soy un héroe, trabajo para ayudar”

Jhon Jader Durán saltó desde el banco de suplentes y en el cierre del partido salvó un empate para el Fenerbahce en el clásico ante el Galatasaray. El delantero colombiano convirtió con un remate de cabeza.

El antioqueño ingresó al terreno de juego a los 63 minutos y a los 90+5 igualó las acciones en el encuentro, un remate de cabeza salvador para decretar el 1-1 definitivo. Este es el tercer gol de Durán con el Fenerbahce en la presente temporada.

Al final del encuentro, el colombiano reconoció el esfuerzo de todos sus compañeros para no perder el compromiso. “No soy un héroe, solo trabajo para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Los derbis son difíciles. Ganamos el primer derbi, pero hoy empatamos. Estoy feliz de ayudar a mi equipo”, mencionó.

De igual manera, lamentó no haber tenido más tiempo, confiando en que se hubiera podido lograr la remontada. “Creo que sí. Lo pensamos como equipo. Fuimos los que dominamos al final del partido, ojalá hubiera tenido 10 minutos más. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos de la mejor manera para lo que viene”, mencionó.

Jugadas 14 fechas de la Superliga de Turquía, Galatasaray se encuentra al comando del campeonato con 33 puntos, uno más que el Fenerbahce, segundo con 32 unidades.