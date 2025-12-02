Izquierda, centro, derecha: ¿cómo se mueven las fuerzas de cara al 2026?

En Hora20 el análisis a una encuesta de intención de voto, lo que revela esa fotografía y los movimientos políticos que se han producido en la derecha con los cambios en el Centro Democrático, las candidaturas que adhieren y las fichas del ajedrez político que se mueven a una semana del cierre de inscripciones de listas al congreso. Después los efectos de la decisión del CNE sobre la campaña Petro Presidente en 2022.

Le recomendamos: De escándalo en escándalo: inteligencia, aviones, Banco Agrario y UNGRD

Lo que dicen los panelistas

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, la encuesta es apenas una primera foto temprana, “muestra que Cepeda es un candidato sólido, lo quieren, lo aprecian, pero si se tiene en cuenta los tres candidatos de izquierda: Caicedo, Claudia, Romero y supongamos que el resto son de centro y centroderecha, supongamos que sean esos tres en la izquierda, la torta del 33% de una sociedad que simpatiza más con izquierda está en manos de Cepeda, pero el resto de la torta, en el 66%, están 29 candidatos más, por los que se pregunta, por eso resultado no es raro”.

Sobre el futuro del frente amplio, dijo que se debe medir qué tan bueno es para Cepeda someterse a una nueva consulta en marzo, si eso genera un desgaste mayor o si lo termina impulsando de cara a la segunda vuelta. Sobre la derecha o centroderecha, dijo que se espera un candidato viable, “el tema es elegirlo, que se pongan de acuerdo, que sería la consulta, pero antes de consulta se tienen que depurar, pero si llegan a consulta muy peleados y tirándose codo, se servirá en bandeja de plata a Cepeda las elecciones”.

Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y experto en comunicaciones estratégicas, aseguró que la foto coincide con la imagen y análisis que se usa mucho en Colombia y es la teoría de tres bloques: derecha, centro e izquierda, “los bloques están marcando con sus punteros y ese espacio político. De esos tres bloques el único definido es el de izquierda tras la consulta de Cepeda, mientras que el centro y la derecha es turbulencia es total”. Aseguró que se debe tener claro que a esta altura del partido uno no se puede dejar engañar o creer que el voto de Cepeda sea un voto tan afirmado porque faltan cosas por suceder y este paisaje se va a ajustar, “Cepeda ha hecho campaña por debajo del radar, con pocas apariciones públicas, pocas entrevistas, poca participación en debates nacionales, se le reclama que no hable sobre algunos temas”.

Le puede interesar: Moda, política y poder, ¿cómo están impactando las tendencias actuales?

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, comentó que hay una base fiel al petrismo que el país debe aceptar que es así, “no se va a mover por más escándalos que sume el gobierno, eso lo dicen las encuestas y la fidelidad de las cifras y creo que eso es un bloque inamovible y no se moverá por la percepción que tiene una parte del país de que este es un gobierno de malos o escasos resultados, en parte se explica por eso y también porque se viene impulsado por la consulta, ese efecto favorece únicamente a ese candidato por el tiempo en que se realizan las encuestas, los otros puntos que resaltaría es que sí se tiene en cuenta dispersión entre la oposición, a Abelardo de la Espriella no le va mal, saca una cifra relativamente alta si se tiene en cuenta la dispersión de votos en la oposición”. Por último, dijo que el centro sigue en el dilema de que en segunda vuelta tiene al candidato con más posibilidad de derrotar al oficialismo, pero no tiene claro cómo se llega a segunda y eso queda ratificado en estos resultados.

Para Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, desde la izquierda asumen el resultado de la encuesta con tranquilidad, “no podemos distraernos del objetivo que es poder ratificar en los hechos que este proyecto de cambio, con el liderazgo de figuras como Cepeda se puede mantener, consolidar y profundizar y preferimos no dejar entusiasmarnos por una encuesta y pensar que es mejor mantener el rumbo”. Aseguró que la encuesta sí ratifica tendencias, “es más narrativa que realidad la tesis de que la izquierda está golpeada por el ejercicio de la experiencia de Gobierno por estos tres años de liderazgo y que lo que viene ahora es un péndulo, un retorno al establecimiento, pero la calle y la consulta ratifican que la izquierda para bien de la democracia llegó para quedarse y que tenemos posibilidades de ganar y profundizar proyecto de cambio en la sociedad”.

Manifestó que en el progresismo hubo dudas sobre el liderazgo de Cepeda, “pero esto consolida el liderazgo, él con su estilo, que es diferente, pero programáticamente es sólido, con estructura, con capacidad”. Por otro lado, explicó que la favorabilidad del presidente se explica por lo bien que va la economía, “a la gente le preocupa más el bolsillo que la corrupción, lamentablemente, ese es un problema de cultura política, la postura que hemos tenido, es que la justicia actúe y que caiga el que tenga que caer”.

Otras noticias: ¿Qué implicaría una relación entre el Ejército-DNI y las disidencias de “Calarcá”?