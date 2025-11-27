De escándalo en escándalo: inteligencia, aviones, Banco Agrario y UNGRD

En Hora20 el análisis a un panorama de país del que no salimos, del escándalo en el escándalo, de una polémica en otra en la que se ve envuelto el Ejecutivo, el Presidente y quienes lo rodean. La posibilidad de infiltraciones de las disidencias Farc en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, los escándalos por el uso de información por parte de la UIAF, los dineros de la salud, la compra de aviones de combate, el uso de un avión para transportar a una funcionaria sin títulos, los gastos antes de la ley de garantías, la Unidad de Gestión del Riesgo y el Banco Agrario junto a la familia Alcocer.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, aseguró que el panorama es crítico, “no es solo una crisis de escándalos, es la evidencia manifiesta de sectores criminales que se están tomando el Estado, que lo instrumentalizan, que lo usan para sus propósitos, para beneficiarse desde lo político, intereses corruptos y clientelistas, otros para beneficiar estructuras criminales, eso toca entonces la seguridad del país con lo de la DNI”. Planteó que no es solo una coyuntura, sino algo sistemático y deliberado, “eso nos tiene que escandalizar como sociedad, en otros países esto ya habría llevado a movilizaciones”. De otro lado, aseguró que el país parece paralizado, ante algo que considera, es la toma del Estado por parte de estructuras clientelares o criminales.

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, aseguró que la corrupción es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y, “la realidad es que este tipo de escándalos como la UNGRD o donde puede haber sospechas como en el caso de los aviones o lo de Contraloría sobre uso indebido de helicópteros, eso desesperanza a aquellos que votaron contra eso y que aprecian que una y otra vez pasan las situaciones”. Resaltó que este gobierno ha reducido requisitos para nombramientos o que no rechaza presentar títulos falsos, “es importante que el Gobierno adopte una posición más frentera y fortalecer la investigaciones, pero el panorama es desolador”.

Para Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, existe una debilidad estructural del Estado, “en este momento los medios cumplen un papel muy importante y es mostrar con información verificada por los organismos del Estado y al mismo tiempo los organismos de inteligencia para ver qué pasó con el tema de “Calarcá”. Sobre el tema de aviones, dijo que se han hecho denuncias, que se ha indagado sobre estudios y a partir de ahí pronunciarse si hubo daño al patrimonio público, si se configuran esos hallazgos, “hasta tanto no haya informes técnicos fiscales no podemos decir si efectivamente hay sobrecostos o corrupción”. En esa medida, dijo que se debe esperar que la institucionalidad actúe.

Frente a las responsabilidades, dijo que hay una política, “el Presidente deberá llamar a cada ministro para que se rinda cuentas, como el uso del avión por parte de Juliana Guerrero”. Además, habló de las responsabilidades en lo judicial o disciplinario. Sobre lo de “Calarcá” dijo que es importante saber dónde estaba la contrainteligencia de las Fuerzas Armadas y de Policía, “lo que se muestra es cómo se permearon las instituciones en el sector más importante de la seguridad nacional, que es la inteligencia”.

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y analista política, manifestó que lo más preocupante de los casos enlistados es que la expectativa de la gente sobre la llegada de la izquierda al poder estaba cifrada en la idea del cambio, “particularmente en este tema; ahí se puso todo el énfasis y la idea de que esta nueva fuerza política manejaría los recursos del Estado de una manera distinta y que no incurriría en abusos”. En esa medida, dijo que la izquierda insistió que sería diferente en el tema de corrupción, que traicionó esa promesa y aseguró que esto tendrá incidencia en el proceso electoral del 2026, “esa carta se pidió, no creo que la izquierda en este momento pueda salir a decir que la razón para votar por ellos es porque su aproximación al uso de los recursos del Estado es distinta; ahora son exactamente lo mismo”.

También dijo que se ha ido generando en este Gobierno una idea en la que el ejercicio del poder no tiene límites, “lo que están es en el negocio de hacer todo lo que se pueda y más allá; la respuesta más frecuente del Presidente cuando se le cuestiona algo que está por fuera de la ley, él dice que constitucionalmente lo puede hacer”.