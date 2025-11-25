¿Qué implicaría una relación entre el Ejército-DNI y las disidencias de “Calarcá”?

En Hora20 el análisis a una publicación periodística que revelaría un vínculo entre el Ejército, la DNI y las disidencias de alias Calarcá. El análisis a lo que esto representaría para el país, si representa una captura del Estado, lo que viene para esa negociación y la legitimidad de las agencias de inteligencia del país tras este nuevo escándalo. Después, al análisis a la realidad de Venezuela ante el aumento de las presiones de Estados Unidos y las posibilidades de un ataque directo al régimen de Maduro.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Restrepo, director del CERAC, economista, profesor en la Universidad Javeriana y columnista, señaló que asistimos a una debacle de la inteligencia y de iniciativas de paz, “ninguna iniciativa de paz que ha sido conducida de la manera que han sido, se podrá sostener y toca prepararnos para lo que viene si se termina con las negociaciones o si se acaban por sustracción de materia; eso implica riesgos de seguridad para las comunidades”. Destacó que hay deterioro de la seguridad, que faltan efectivos y no hay equipamiento suficiente, “esto significa que el principal activo de las FF.MM. y de Policía está en ceros, nos enteramos vía medios de lo que pasó, no fue la Fiscalía, no fue la misma inteligencia, que fue la que debió hacerlo”. De otro lado, advirtió que los ciudadanos necesitan una respuesta diferente al “no sabía”, al “estamos investigando”, al “no es cierto”, porque esas son las respuestas del Presidente y los funcionarios.

Resaltó que se politizaron los organismos de inteligencia, “Huertas hizo parte de la campaña al Presidente, Mejía hizo parte de actividades de política electoral del Pacto Histórico, es una abierta politización del Ejército Nacional, de la DNI, de la unidad de investigación, eso tiene que cambiar y parar; eso puede hacerse de manera drástica y rápida”.

Laura Bonilla, politóloga, investigadora en temas de conflicto y subdirectora de Pares, resaltó que el crecimiento de organizaciones armadas ilegales ha sido sostenido en el país desde 2019, en ese sentido, explicó que eso se da gracias al flujo controlado de tres factores: mucha plata, muchas armas y mucha gente. Sobre las dos primeras dijo que no se lograrían si no hay complicidad en el Estado, “esto que se revela puede ser más profundo de lo que sabemos, no se explica una capacidad de rearme tan acelerada en últimos ocho años si no hay complicidad estatal en tráfico de armas”.

Sobre el eventual levantamiento de la mesa de negociación, dijo que hoy esas mesas han generado expectativas, “levantarlas puede traer consecuencias graves como lo del ELN, que es de una negociación mal llevada, que se prioriza Comuneros sobre ELN, eso trajo consecuencias dramáticas para Catatumbo; sería también grave con el Clan del Golfo, que es la organización armada seguramente más grande en Américas Latina”.

Para José David Riveros, abogado, profesor universitario, consultor y exsecretario de Gobierno de Bogotá, resulta impresionante cómo se repite la historia en el país, “no es la primera vez que los organismos de inteligencia son infiltrados o puestos al servicio de criminales. Lo que fue el DAS y esto que ocurre ahora, entonces terminan cooptados estos organismos de inteligencia, pero no es nuevo que los criminales quieran cooptar los organismos del Estado, eso es lo usual porque allá pueden encontrar la información sobre ellos”. En segundo lugar, habló de responsabilidades, “el Presidente negó toda la información, dijo que era falsa y no da espacio a investigaciones como sí lo hizo el Ministro de Defensa; él da terminada la conversación, pero entonces quién nombró, dónde están las responsabilidades”. En tercer lugar, se preguntó dónde está la información y por qué no se está investigando, “quiero creer que sí se está investigado, pero sí se necesita una respuesta y la trazabilidad”.

Juan Carlos Nieto, coronel en retiro de la Policía, doctor en Gestión, experto en inteligencia estratégica y seguridad ciudadana, profesor universitario y consultor internacional en temas de seguridad, advirtió que hay un fenómeno muy grave con la inteligencia estratégica del país, “es grave que en vez de investigar, se les respalde y los deje ahí porque su permanencia les permite “cuadrar cosas” que después puede comprometerlas, ahí hay fenómeno enorme”. Explicó que la DNI viene del DAS, “no puede ser que el servicio de inteligencia vaya de debacle en debacle, en el funcionamiento de la inteligencia de militares hay una cultura de inteligencia que se ha sembrado, pero preocupa la inteligencia civil del Estado que está siendo cuestionada y genera inseguridad, eso es una contradicción”.

Se preguntó qué hacen otras entidades, la comisión de seguimiento del Congreso, los informes de la inspectora, “dónde están los informes, se necesita un informe anual y hasta ahora nos preguntamos dónde están los informes, eso es muy grave, ahí digo que hay un problema. Hay también un error grave en cuanto al perfil de la persona a la que se le entrega la inteligencia”.

