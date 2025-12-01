Barranquilla

Imponen comparendo a pareja por tener sexo en playa de Puerto Colombia: esto se sabe

La comunidad rechazó el hecho ocurrido en el balneario del Country, en Salgar.

Panorámica, playas de Puerto Colombia

Panorámica, playas de Puerto Colombia / Cortesía

En redes sociales se viralizó un video donde se observa a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales a la orilla de la playa del Country, en Salgar, Puerto Colombia. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando muchas familias llegaban a disfrutar del balneario, lo que generó el rechazo de la comunidad.

Intervención de las autoridades

De inmediato, los testigos llamaron a las autoridades, y la pareja fue expulsada de la playa. Además, se les impuso un comparendo. Saul Leiva, jefe de seguridad y convivencia ciudadana de Puerto Colombia, dio detalles del procedimiento y del estado de los implicados.

“Nosotros como administración rechazamos este hecho y podemos decir que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Colombia, una vez se percata de esta situación, pone en conocimiento a la Policía Nacional, la cual llega hasta el sitio, realiza un comparendo, una medida correctiva por este comportamiento contra la convivencia a estas dos personas, que al parecer estaban en estado de alicoramiento y tenían esos actos obscenos en el sector de Bajamar.”

El funcionario agregó que la pareja también intentó retirarse sin pagar a los operadores de turismo presentes, pero que finalmente fueron sancionados y expulsados del lugar:

“Se colocó un comparendo a estas dos personas, se expulsa de la playa y hoy como administración articulamos unas acciones preventivas para no permitir este tipo de situaciones.”

Llamado a la comunidad

Leiva hizo un llamado a los visitantes del balneario para respetar las normas:

“Hacemos un llamado a los visitantes para que acaten las medidas de las autoridades y que este tipo de hechos no se repita.”

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar la convivencia y el disfrute seguro de los balnearios de Puerto Colombia.

