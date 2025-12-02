¿Es malo tomar alcohol después de los 65 años? Expertos hablan sobre riesgos y efectos en la salud

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 2.3 mil millones de personas en el mundo son consumidoras de alcohol, lo que si relacionamos con el total de la población mundial, es alrededor del 32%. Además, de este total de consumidores, se estima que cerca de 400 millones de personas pueden llegar a tener un trastorno relacionado con estas bebidas.

Sara Jo Nixon, directora del centro de investigación y educación sobre adicciones de la Universidad de Florida, el consumo de alcohol, aunque puede llegar a parecer inofensivo en edades tempranas, este puede llegar a ser igual de perjudicial, sin embargo, si el consumo de este tipo de bebidas se mantiene con el paso de los años, a medida que el cuerpo envejece se vuelve más débil frente a las consecuencias.

Le podría interesar: ¿Tiene canas? No se las quite, podrían ser una buena señal para su salud

Consecuencias silenciosas

Con relación a esto, una de las principales problemáticas que surgen alrededor del consumo de bebidas alcohólicas, es que las consecuencias se encuentran relacionadas a nivel físico y cerebral, por lo que estas pueden llegar a pasar desapercibidas, más aún cuando es una conducta que se ha mantenido en el tiempo, pues se tiene la creencia de que se puede crear una ‘resistencia’.

Frente a esto, el especialista en consumo de sustancias y envejecimiento de la Universidad de Maryland, Paul Sacco, ha establecido que el consumo de bebidas alcohólicas tiene un claro efecto negativo en las personas, específicamente, luego de los 65 años. Esto se debe a que tal edad, los adultos mayores pierden masa muscular y retienen menos agua en sus tejidos, por lo que el consumo de alcohol, puede aumentar drásticamente la concentración de dicha sustancia en la sangre.

Lea también: Gobierno alista la implementación de la política nacional de calidad en salud

Desarrollo de enfermedades por el alcohol

Por esta razón, a medida que las personas envejecen, necesitan una menor cantidad de alcohol para causar efectos más fuertes. Por esto, luego de los 65 años, el alcohol propicia consecuencias como la pérdida de la memoria o el desarrollo de enfermedades como demencia, diabetes, cáncer, hipertensión y cardiopatías. Mientras que en las personas que ya tenían enfermedades, puede empeorar las condiciones.

Le podría interesar: Corte mantiene la advertencia “exceso de” en etiquetas de bebidas alcohólicas en Colombia

Mezcla de medicamentos con alcohol

Otro de los principales riesgos que establecen los expertos para el consumo de alcohol en edades avanzadas, es que las personas suelen tomar medicamentos recetados, los cuales, al ser mezclados con alcohol, pueden reducir los efectos o causar efectos perjudiciales, principalmente en aquellos que deben medicarse debido a condiciones relacionadas con diabetes o hipertensión.

Por otro lado, una gran parte de los adultos mayores consumen medicamentos conocidos como benzodiacepinas, utilizados para relajar el sistema nervioso, reducir el estrés, la ansiedad, las convulsiones y la tensión muscular, sin embargo, el problema radica en que la mezcla con alcohol, puede detener peligrosamente la respiración, llegando a actuar como un sedante muy potente.

Con base en esto, los expertos aseguran que luego de los 65 años, la cantidad máxima de alcohol que deberían tomar las personas es de una bebida al día, o siete a la semana para los hombres, mientras que para las mujeres, podría llegar a ser una cantidad un poco menor.

Otras noticias: Más de 28.000 personas han intentado suicidarse en Colombia durante el 2025