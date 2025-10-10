Más de 28.000 personas han intentado suicidarse en Colombia durante el 2025 / Caracol Radio

El Instituto Nacional de Salud reveló que, con corte al 27 de septiembre de 2025 se han registrado 28.290 intentos de suicidio en el país. El 63% de los casos corresponde a mujeres, es decir decir 17,839, y el 37% a hombres.

Según el análisis del instituto, esto representó una reducción del 4.8% en los registros, comparado con el mismo periodo del año anterior, pues se reportaron 29.730 casos

Los intentos de suicidio se presentan en personas entre 15 y 29 años, y entre los principales factores que desencadenan estas acciones se encuentran problemas familiares, conflictos de pareja, problemas económicos, escolares, maltrato físico y psicológico, entre otros.

También se han detectado otros factores de riesgo como trastorno psiquiátrico, depresivo, consumo de sustancias psicoactivas y uso del consumo de alcohol .

Al análisis, también se suman que los intentos de suicidio se concentran los días domingo y lunes, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los espacios de comportamiento emocional y contención durante los fines de semana.