Más de 28.000 personas han intentado suicidarse en Colombia durante el 2025
Según el análisis del Instituto Nacional de Salud, esto representó una reducción del 4.8% en los registros comparado con el 2024
El Instituto Nacional de Salud reveló que, con corte al 27 de septiembre de 2025 se han registrado 28.290 intentos de suicidio en el país. El 63% de los casos corresponde a mujeres, es decir decir 17,839, y el 37% a hombres.
Según el análisis del instituto, esto representó una reducción del 4.8% en los registros, comparado con el mismo periodo del año anterior, pues se reportaron 29.730 casos
Los intentos de suicidio se presentan en personas entre 15 y 29 años, y entre los principales factores que desencadenan estas acciones se encuentran problemas familiares, conflictos de pareja, problemas económicos, escolares, maltrato físico y psicológico, entre otros.
También se han detectado otros factores de riesgo como trastorno psiquiátrico, depresivo, consumo de sustancias psicoactivas y uso del consumo de alcohol .
Al análisis, también se suman que los intentos de suicidio se concentran los días domingo y lunes, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los espacios de comportamiento emocional y contención durante los fines de semana.