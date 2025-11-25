Sebastián Yatra anuncia la etapa latinoamericana de su gira “Entre Tanta Gente Tour”
Yatra, regresa tras cuatro años para reconectar con su público en una experiencia única.
El multipremiado cantautor colombiano Sebastián Yatra anuncia la esperada etapa latinoamericana de su aclamada gira “Entre Tanta Gente Tour”, un recorrido que celebra la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre el artista y su público.
Ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, Yatra vuelve a los escenarios de Latinoamérica luego de cuatro años, listo para reconectar con el público que lo ha acompañado desde sus inicios.
Con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia y más países, esta nueva etapa promete una experiencia cercana y emocionalmente transformadora.
Tras un verano inolvidable en el que recorrió 16 ciudades de España, con más de 100,000 espectadores y un cierre apoteósico en el Movistar Arena de Madrid, Yatra lleva ahora su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera. “Entre Tanta Gente Tour” trasciende la idea convencional de concierto: cada show se convierte en una pausa para mirarnos, sentir y recordar por qué la música nos une.
“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es”, comparte Yatra sobre esta nueva etapa.
En cada presentación, Sebastián no solo canta: se acerca al público, escucha sus historias y da espacio a lo inesperado. En España, fue común verlo abrazando fans, invitando personas al escenario o improvisando canciones según lo que la audiencia compartía. Esa interacción directa, casi mágica, define la experiencia de “Entre Tanta Gente”.
Este anuncio llega acompañado de su nuevo sencillo “LA FKN VIBRA”, en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi, que marca un punto de inflexión en su camino creativo. Con beats frescos y una letra que captura la energía de una noche entre amigos, el tema refuerza la visión de Yatra: una conexión más honesta con la vida y con su audiencia.
Con esta nueva etapa, Sebastián Yatra continúa expandiendo el universo de ‘Milagro’, su último álbum, apostando por un show que se siente como una conversación más que un espectáculo. Más que una gira, “Entre Tanta Gente Tour” es una invitación a celebrar lo humano y la alegría de vivir.