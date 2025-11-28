“Si se hubiera seguido la ruta que dejamos, ya tendríamos un museo”: Santos sobre Galeón San José

Colombia

Tras cumplirse 10 años del hallazgo del Galeón San José, el expresidente Juan Manuel Santos calificó como “una tristeza” que solo se hayan recuperado algunas piezas y se “haya roto” la integralidad de su rescate.

#POLÍTICA “Si se hubiera seguido la hoja de ruta que dejamos, ya tendríamos un museo en Cartagena, el oro en las reservas del Banco de la República y semejante patrimonio cultural totalmente protegido y preservado con las mejores y más avanzadas técnicas y sin costo para el… pic.twitter.com/lagJCSkjKt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

Según dijo el exmandatario desde su cuenta de X, en caso de haberse seguido la hoja de ruta que planteó su Gobierno para su recuperación, ya se tendría un museo de oro en Cartagena.

“Hoy hace 10 años descubrimos el Galeón San José. Que tristeza que solo se hayan recuperado unas pocas piezas y se haya roto la integralidad del rescate. Si se hubiera seguido la hoja de ruta que dejamos, ya tendríamos un museo en Cartagena”.

Mencionó además el exmandatario que el Galeón, que es patrimonio cultural, debería estar protegido y preservado, incluso con su oro en las reservas del Banco de la República, y sin costo para el erario público.

“El oro en las reservas del Banco de la República y semejante patrimonio cultural totalmente protegido y preservado con las mejores y más avanzadas técnicas y sin costo para el erario público”.

A propósito hay que señalar que el pasado 19 de noviembre el Gobierno en cabeza del Presidente Gustavo Petro anunció la segunda fase de extracción de objetos del Galeón.

Explicaron que se trata de la recolección de 5 objetos arqueológicos, entre estos un cañón, una taza de porcelana, tres monedas, restos cerámicos y sedimentos asociados a estos objetos, con los que buscan responder a preguntas de investigación relacionadas con cronología de los elementos con posición física y química, y el origen específico de su fabricación y formación del sitio en el que se encuentra el naufragio.