Fue rescatado Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado desde el 18 de noviembre

Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca), fueron liberados en una operación del GAULA de la Policía Nacional.

“Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el marranger también fue liberado, una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes. Dios los bendiga a todos ustedes, confíen en nosotros, yo le dije que primaba la vida de su hijo, era lo más importante, obviamente la del manager también, y no nos doblegamos ante estos criminales”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Por su parte, la Policía Nacional informó que la intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas, pero también capturando a uno de los presuntos responsables del secuestro.

¿Cómo fue la operación?

Durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento que será puesto a disposición de la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes.

¿Cómo se encontraban los secuestrados?

“Básicamente, estaban en unas carpas ahí metidos en el monte, unas carpas improvisadas, de alguna manera, la intemperie, pero sobre todo infrahumano, es privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban la la el el el dinero que estaban exigiendo por el secuestro, por liberarlos”, informó el ministro Pedro Sánchez.