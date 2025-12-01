¿Dónde habrá cortes de energía este 2 de diciembre en Barranquilla y municipios del Atlántico?

Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida ejecutará este sábado labores de mejora en la infraestructura eléctrica del corregimiento de Cascajal, en zona rural de Sabanalarga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Instalación de postes en Cascajal

Más información Senador Mauricio Gómez Amín descartó aspirar a la Alcaldía de Barranquilla

Los trabajos se desarrollarán para la instalación de postes en las calles 14 a la 16, entre las carreras 15 a la 20, en un horario comprendido entre las 8:02 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Retiro de poste en el barrio San Felipe

De manera paralela, en Barranquilla se realizará el retiro de un poste en el barrio San Felipe, específicamente en la carrera 24B con calle 70C, entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La empresa invitó a los usuarios a comunicarse a las líneas de atención 115 o al WhatsApp 313 430 0000 en caso de dudas o inquietudes relacionadas con el servicio de energía.