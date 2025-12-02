JUDICIAL

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y general en retiro Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército Nacional con sede en Medellín. El exalto oficial reconoció haber direccionado contratos para tener beneficios personales.

El general en retiro Jorge Arturo Salgado, direccionó contratos de cafetería y obras del Batallón para que quedaran en manos de dos contratistas de interés del uniformado.

A cambio de la asignación de los contratos, recibió tiquetes aéreos para él y su familia, pago de cuentas en restaurantes y clubes sociales, patrocinio y boletos para eventos culturales, pago del alquiler de inmuebles, de facturas de servicios públicos, combustible para los vehículos usados por grupo familiar, entre otros, beneficios calculados en la suma $151millones.

“Para aprobar el preacuerdo la Sala tuvo en cuenta las siguientes premisas: i) en una justicia consensuada se debe respetar la voluntad de las partes, siempre que se ajuste a los parámetros legales; y ii) uno de los pilares del sistema acusatorio fue enarbolar la justicia premial, para que fueran pocos los casos que se tramitaran ordinariamente bajo audiencia de juicio oral, objetivo que incluso motivó la reciente reforma penal a través de la Ley 2477 de 2025 en la que precisamente se promueven los mecanismos de terminación anticipada del proceso”.

Corte aprueba preacuerdo a general (r) que direccionó contratos a cambio de viajes y lujos Ampliar

Previo a la formulación de imputación reintegró la suma de $170.019.129. Ahora, la Sala ahora procederá a fijar la condena.