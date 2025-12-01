Beneficio para los morosos de impuestos en Medellín: tendrán del 70% en los intereses

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el concejo distrital aprobó un proyecto de acuerdo radicado ante la corporación, el cual está relacionado con un beneficio económico para la comunidad de la capital antioqueña que se encuentra en mora en el pago de los diferentes impuestos obligatorios.

El mandatario invitó a la población a aprovechar este beneficio y ponerse al día con el pago y evitar sanciones que afecten su economía en este fin de año.

“Nos permite ya darle un beneficio de 70% de descuento en intereses de mora, no sobre la deuda, de lo que se había impuesto, sino sobre los intereses de mora. Y eso les permitirá a los ciudadanos, antes del 23, ponerse al día, predial, en industria y comercio, en muchos otros impuestos que tiene la alcaldía”.

El mandatario manifestó que este beneficio que permite la disminución de los intereses no es muy habitual, por lo que reitera la invitación a que se pongan al día aprovechando el descuento.