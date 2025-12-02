Niño de 9 años murió en Medellín tras ingerir pastillas halladas en un parque de Manrique

Medellín, Antioquia

Un niño de 9 años murió en Medellín luego de consumir unas pastillas que encontró en un parque del barrio Santa Inés, en la comuna de Manrique, nororiente de la ciudad.El caso ocurrió en la carrera 31A con calle 84, donde varios menores estaban jugando cuando Matías Serna Ramírez se topó con los elementos y los ingirió.

De acuerdo con el relato entregado a las autoridades, el niño regresó a su vivienda y le contó a su mamá que había tomado unas pastillas. Minutos después comenzó a convulsionar.

La madre pidió ayuda de inmediato, pero pese al traslado a un centro asistencial, el menor llegó sin signos vitales.

Investigación en curso

Las autoridades tratan de establecer la composición de las pastillas. Una de las hipótesis preliminares es que podrían tratarse de sustancias alucinógenas dejadas por un jíbaro en el parque, lo que habría generado el grave cuadro de intoxicación.

Los organismos judiciales adelantan la inspección técnica del lugar y la recolección de testimonios.

Llamado a la comunidad

La Policía hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para reforzar la supervisión de los menores en zonas públicas, especialmente en lugares donde hay antecedentes de expendio de estupefacientes.