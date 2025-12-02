En plena caravana, inmovilizaron la lujosa camioneta dorada de “El Billetudo” en Medellín

Medellín

La lujosa camioneta dorada del influenciador bogotano conocido como “El Billetudo” fue inmovilizada en Medellín, en una caravana que él mismo había organizado para recibir el mes de diciembre; hecho por el que el hombre habría protagonizado una agresión contra los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad.

Según el reporte oficial, la intervención ocurrió a la altura del segundo mirador de Las Palmas, luego de que cuatro guardas notaran que la placa trasera del vehículo estaba tapada con un adhesivo con el nombre del creador de contenido, una acción prohibida por el Código Nacional de Tránsito. Al solicitarle los documentos, los agentes encontraron más anomalías: “El Billetudo” se negó a mostrar la matrícula y, además, había pintado la camioneta de dorado sin realizar el trámite obligatorio de cambio de color ante el Ministerio de Transporte.

Estas tres infracciones (ocultar la placa, no reportar el cambio de color y negarse a entregar la matrícula) derivaron en la inmovilización del vehículo.

Más detalles del operativo

Videos difundidos en redes sociales muestran que, durante el procedimiento, que requirió el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía, el influenciador tuvo varios intercambios de agresiones verbales con uno de los agentes, a quien le dijo: “Qué agente va a ser usted, usted es un celador”.

#Medellín l A “El Billetudo” le inmovilizaron su camioneta en plena caravana en la vía Las Palmas. En el procedimiento, el influencer bogotano agredió a un agente de tránsito. pic.twitter.com/GSzLtOebpd — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) December 2, 2025

Tras la sanción, el vehículo fue subido a una grúa y trasladado a los patios oficiales. Para recuperarlo, el creador de contenido deberá ponerse al día con todos los trámites y requisitos pendientes, además de pagar el comparendo.

Con más de 200.000 seguidores en Instagram, 639.600 en TikTok y 490.000 en Facebook, “El Billetudo” se ha hecho conocido por mostrar su vida rodeada de lujos y sus vehículos de alta gama pintados de color dorado.